Debut tranquilo para Tomás Barrios: así se jugaron los cuartos de final de la Copa Chile de Tenis 2025

El chillanejo venció cómodamente a Diego Ortiz para meterse en las semifinales de este viernes.

Javier Catalán

Este martes continuó la acción de la Copa Chile de Tenis 2025 con la disputa de los cuartos de final del certamen, jornada que contó con el debut de Tomás Barrios y la eliminación de uno de los favoritos.

Esto, porque en el primer partido del día, Amador Salazar venció a Benjamín Torrealba, segundo cabeza de serie, por 6-2, 2-6 y 10-6 en el match tie-break.

El segundo duelo de la tarde fue para Nicolás Villalón, quien derrotó a Joaquín León por 6-0 y 6-4, quedando como el segundo mejor rankeado del torneo tras la caída de Torrealba.

En el tercer encuentro, Ignacio Becerra se impuso a Nicolás Bruna en sets corridos, por 7-6 y 6-3, para meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Por último, para cerrar la ronda de cuartos de final, llegó el turno del favorito del certamen, Tomás Barrios, quien se llevó un triunfo sólido ante Diego Ortiz por 6-0 y 6-4.

“Contento de estar jugando este torneo tan lindo que juego hace tantos años. Estoy en pretemporada, entrenando mucho, así que creo que viene bien para el momento que estamos. Fue un año duro, pero quedo contento con cómo lo cerré”, señaló el chillanejo a ADN Deportes tras finalizar el encuentro.

Así quedaron las semifinales de la Copa Chile de Tenis 2025

  • Amador Salazar vs Ignacio Becerra
  • Tomás Barrios vs Nicolás Villalón

Esta ronda se jugará el viernes 26 de diciembre en el Club de Tenis de Providencia.

