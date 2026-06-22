Semana clave en el Congreso: Schalper (RN) se desmarca de AC contra Grau y profundiza dudas sobre el futuro del libelo

Semana clave en el Congreso: Schalper (RN) se desmarca de AC contra Grau y profundiza fractura en Chile Vamos

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entra en su fase decisiva en el Congreso, pero el escenario para sus impulsores se ha vuelto más incierto tras el anuncio del diputado de RN, Diego Schalper, quien confirmó que votará en contra del libelo y aseguró que un grupo de parlamentarios de su bancada seguirá el mismo camino.

La definición del jefe de bancada de Renovación Nacional se suma a los descuelgues ya expresados por sus correligionarios Ximena Ossandón y Andrés Celis, profundizando las divisiones en Chile Vamos frente a una acusación impulsada originalmente por parlamentarios republicanos y libertarios.

“Va a haber un grupo de diputados que vamos a tomar la decisión de votar en contra de la acusación del ministro Grau”, señaló Schalper, quien además llamó a evitar una “tercera temporada” de acusaciones constitucionales y defendió una reforma para endurecer los requisitos de presentación y aprobación de estos libelos.

Agencia Uno / Oscar Guerra Ampliar

La semana será determinante. Este lunes la comisión revisora votará su informe final, documento que será remitido a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para su votación este martes.

Sin embargo, desde el Congreso recuerdan que el informe de la comisión no es vinculante, por lo que la definición final dependerá exclusivamente del respaldo que logre reunir la acusación en la Sala. Para prosperar, el libelo requiere 78 votos favorables.

A la espera del PDG y la DC

Aunque sectores aseguran contar con una base importante de apoyo, el foco está puesto en colectividades que aún no fijan postura definitiva, especialmente el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana.

En el caso del PDG, sus 13 diputados podrían resultar decisivos. La diputada Sandra Parisi adelantó que la bancada actuará de manera unitaria una vez concluido el análisis interno. Mientras tanto, desde el oficialismo aseguran que la acusación enfrenta crecientes dificultades, apuntando a la falta de respaldo técnico y académico que han evidenciado las sesiones de la comisión revisora.

Así, la votación del martes no solo definirá el futuro político de Nicolás Grau, sino también el alcance que seguirá teniendo la acusación constitucional como herramienta de fiscalización, en medio de un creciente debate sobre su uso recurrente en los últimos gobiernos.