Alerta tras choque múltiple: accidente entre camión y tres vehículos obliga a suspender tránsito en la Ruta 5 Sur
La colisión registrada a la altura del kilómetro 11 generó una importante congestión vehicular en dirección al sur.
Un grave accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes obligó a suspender completamente el tránsito en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 11, en la comuna de Lo Espejo.
El hecho involucró a tres vehículos menores y un camión, generando una importante congestión vehicular en dirección al sur.
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Según informó TransporteInforma, el flujo fue desviado hacia la vía local mientras equipos de emergencia, Bomberos, Carabineros y personal de la autopista trabajaban en el lugar para retirar los vehículos y restablecer la circulación antes del inicio de la hora punta.
De acuerdo con antecedentes entregados por Carabineros a 24 Horas, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni atrapadas producto de la colisión. Sin embargo, uno de los conductores involucrados fue trasladado a un centro asistencial para la realización de exámenes de alcoholemia, debido a que presentaría signos de haber conducido bajo la influencia del alcohol.
Las causas del accidente son materia de investigación. En tanto, las autoridades llamaron a los conductores a evitar el sector y optar por rutas alternativas debido a la alta congestión que se generó en los accesos a la autopista.
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