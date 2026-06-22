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Lluvia en Santiago: revelan el “período clave” en que volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana

El meteorólogo Jaime Leyton abordó el déficit de lluvias que afecta a la capital y anticipó una posible ventana para un nuevo evento.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: revelan el “período clave” en que volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia en Santiago: revelan el “período clave” en que volverían las precipitaciones a la Región Metropolitana / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El pronóstico del tiempo para Santiago indica que durante las próximas jornadas el frío matinal será protagonista. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital podría marcar hasta -1 °C este martes 23 de junio.

Eso sí, también hay una ventana clave para el retorno de las lluvias a la Región Metropolitana. Sin ir más lejos, el meteorólogo Jaime Leyton abordó la situación en Meganoticias Siempre Juntos.

Lluvia en Santiago: ¿Cuándo podrían volver las precipitaciones a la RM?

Según adelantó el especialista, habrá que esperar un poco ya que la ventana más probable aparece entre el lunes 30 de junio y el miércoles 2 de julio, periodo en que podrían regresar las precipitaciones a la Región Metropolitana.

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“Mucha atención porque podría haber antes de que termine el mes de junio o cuando esté terminando. Ahí entre el 30 de junio y el 2 de julio aparece una importante probabilidad de precipitaciones ya en Santiago”, señaló Leyton.

De todos modos, el meteorólogo advirtió que una eventual lluvia no alcanzaría para revertir el complejo balance del mes. Así, el mes de junio podría cerrar con cifras bajas.

“Hoy estamos con un 77% de déficit en Santiago”, explicó Leyton.

“Lamentablemente, esto no es solamente la situación de Santiago, sino que es de la zona central y algunas partes del sector sur del país”, agregó el entendido.

El tiempo en Santiago esta semana, según la Dirección Meteorológica de Chile

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