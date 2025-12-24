¿Está de regreso Blockbuster? Esto es lo que se sabe sobre su posible vuelta al streaming / NurPhoto

Durante décadas, Blockbuster fue sinónimo de fines de semana frente al televisor. Hoy, cuando parecía quedar solo como un recuerdo noventero, la marca volvió a generar ruido.

Aunque no existe un anuncio oficial, en la industria comenzaron a circular rumores tras un movimiento que reactivó la nostalgia colectiva.

El nombre Blockbuster volvió a aparecer justo en un mercado dominado por plataformas digitales, incluido Netflix, el servicio que la empresa rechazó comprar hace casi 20 años.

Las señales que encendieron las especulaciones

Las dudas comenzaron luego de que el sitio web oficial de Blockbuster mostrara únicamente su logotipo junto a un mensaje cargado de guiños al pasado:

“Estamos rebobinando tu película”. La frase fue suficiente para despertar teorías en redes sociales y foros especializados.

Un detalle no menor es que el mensaje incluye un enlace que redirige a Sling, una plataforma de televisión por streaming. Esto abrió la puerta a posibles alianzas, pruebas de mercado o una estrategia para medir el interés del público antes de un eventual anuncio.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre catálogo, precios ni países donde podría operar este eventual servicio. Sin embargo, versiones no confirmadas apuntan a que un proyecto de este tipo podría concretarse recién en 2026.

Sin embargo, el escenario no es fácil. El mercado del streaming está saturado, con múltiples plataformas compitiendo por la atención del público. Aun así, el simple rumor ya cumplió un objetivo clave: volver a instalar a Blockbuster en la conversación.