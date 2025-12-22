Horarios de supermercados en Chile por Navidad: cómo funcionan los locales hasta este 24 de diciembre
Jumbo, Lider, Santa Isabel y otras marcas del rubro ajustaron su atención por la festividad. Conoce aquí todos los detalles.
Con la llegada de la Navidad, el comercio en Chile ajusta sus horarios y los supermercados no son la excepción.
Durante estos días previos a la celebración, las principales cadenas modifican su atención habitual para enfrentar el aumento de público y respetar el merecido descanso de sus trabajadores.
En general, este miércoles 24 de diciembre, los supermercados, malls y grandes tiendas cerrarán más temprano de lo normal.
Revisa cómo funcionarán las principales cadenas del país para poder realizar esas compras inesperadas que suelen aparecer sin previo aviso.
Horarios de supermercados por Navidad
Jumbo
- Miércoles 24 de diciembre: cierre a las 18:30 horas.
Lider
- Miércoles 24 de diciembre: salas de Lider atienden hasta las 18:00 horas y Lider Express hasta las 18:30 horas.
Santa Isabel
- Miércoles 24 de diciembre: atención hasta las 19:30 horas
Spid
- Miércoles 24 de diciembre: atención hasta las 19:00 horas.
Unimarc
- Miércoles 24 de diciembre: Todos los locales y horarios están disponibles pinchando aquí.
Tottus
- Miércoles 24 de diciembre: todas las tiendas abiertas. Detalles por dirección en este enlace.
El jueves 25 de diciembre, al ser un feriado irrenunciable, las salas de las cadenas estarán cerradas.
