FOTO. El sorprendente cambio físico de Ed Sheeran: bajó más de 14 kilos y ganó músculo gracias a este entrenamiento

El artista europeo lleva 5 años realizando un cambio en su estilo de vida.

Sebastián Escares

El cantante británico de pop, Ed Sheeran, ha estado en el ojo de la opinión pública tras salir en la portada de la revista masculina Men’s Health UK.

Allí el artista de 34 años mostró su notable cambio físico, en donde se le observa con una apariencia completamente distinta a como se le conoció en sus inicios como cantante.

En total, el autor de “Perfect” ha bajado un poco más de 14 kg y ganó masa muscular gracias a un notable cambio de vida que ha implementado en estos últimos cinco años.

La transformación física de Ed Sheeran

Según comentó el entrenador del cantante, Matt Kendrick, en diálogo con el citado medio, Ed Sheeran “quería dejar el alcohol y centrarse en su estado físico, bienestar y salud en general“.

Se trataba de salud. Quería sentirse bien, mantener la energía y afrontar una agenda agotadora mientras se cuidaba”, describió Kendrick.

Según lo comentado por el artista británico, entre sus principales entrenamientos para conseguir el cambio físico, destaca el levantamiento de pesas, “pilates reformer” y el running.

Desde Men’s Health UK detallaron paso a paso uno de los principales entrenamientos de empuje que realiza el cantante. A continuación el detalle:

  • Sentadilla con barra: 4 series de 6-10 repeticiones.
  • Press de banca con mancuerna: 4 series de 6-10 repeticiones.
  • Sentadilla búlgara: 3 series de 6-10 repeticiones.
  • Press de hombros con mancuernas: 3 series de 6-10 repeticiones.
  • Aperturas inclinadas con mancuernas: 3 series de 10-15 repeticiones.
  • Bicicleta estática: 4 minutos de 20 segundos de sprint a máximo esfuerzo y 10 segundos de descanso.
