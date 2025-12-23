;

FOTOS. Luce completamente irreconocible: así está actualmente la casa de Mi Pobre Angelito

El inmueble fue comprado en diciembre del 2024 por más de 5 millones de dólares.

Sebastián Escares

Luce completamente irreconocible: así está actualmente la casa de Mi Pobre Angelito

Si de películas icónicas se habla, una que siempre suele verse en estas fechas en todo el mundo es “Mi Pobre Angelito”.

Con Macaulay Culkin como protagonista, interpretando al pequeño Kevin McCallister, la cinta es toda una tradición durante la Navidad.

En caso de que hayas visto la película, es probable que recuerdes la icónica casa en donde vivían los McCallister. No obstante, en la actualidad, el inmueble luce completamente irreconocible.

¿Qué pasó con la casa de Mi Pobre Angelito?

En diciembre del 2024 la icónica casa fue vendida nada más y nada menos que por 5.5 millones de dólares, luego de haber estado en venta por menos de una semana.

Quienes estuvieron a cargo de la venta del inmueble, en conversación con NBC News, detallaron que “estamos encantadas con la forma en que esta casa ha capturado la atención y los corazones de la gente debido a su merecido lugar en la historia del cine y los recuerdos festivos que evoca".

Ahora, la casa que algún día fue de los McCallister cambió completamente e incluso pareciera ser otro inmueble.

Así lo destacó en una publicación el sitio Architecture & Design, quienes hicieron una comparación de cómo era la casa antes y cómo está ahora.

En las imágenes publicadas se observa un inmueble mucho más minimalista, con menos color, en donde predomina el blanco y el negro.

Además, se aprecian una serie de cambios en el interior, donde también se visualiza una estructura más moderna que la de Mi Pobre Angelito.

A continuación el inmueble:

