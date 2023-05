Ed Sheeran gana la demanda por copyright por “Thinking Out Loud”

Ed Sheeran no copió Let’s Get It On de Marvin Gaye al componer Thinking Out Loud, según dictaminó un tribunal estadounidense.

Los herederos del coguionista de Gaye acusaban que el pelirrojo había robado elementos de la canción para su éxito mundial de 2014, violando los derechos de autor.

Por su parte, el cantautor británico negó todas las acusaciones, diciendo que renunciaría a su carrera musical si era declarado culpable en el juicio en Nueva York.

“Si eso ocurre, he terminado, voy a parar”, dijo cuando se le preguntó por el peaje que le estaba pasando el juicio en el tribunal federal de Manhattan.

Una canción original

Este jueves, los miembros del jurado, que fueron serenados por el cantante durante el juicio, sentenciaron que creó su canción de forma “independiente”.

“Parece que no voy a tener que retirarme de mi trabajo diario después de todo”, dijo. “Pero al mismo tiempo me siento absolutamente frustrado por el hecho de que se permita que demandas infundadas como esta lleguen a los tribunales”.

“Si el jurado hubiera decidido lo contrario, podríamos decir adiós a la libertad creativa de los compositores. No soy ni permitiré nunca ser una alcancía para que nadie me sacuda”, añadió.

Un musicólogo de la defensa de Ed Sheeran declaró ante el tribunal que la secuencia de cuatro acordes en cuestión se utilizó en varias canciones antes de que saliera el éxito de Gaye en 1973.

La abogada de Sheeran dijo a los jurados que las similitudes en las progresiones de acordes y ritmos de las dos canciones eran “las letras del alfabeto de la música”. “Son elementos básicos de la música que los compositores deben tener libertad para utilizar ahora y siempre; o todos los que amamos la música seremos más pobres por ello”, dijo.

El año pasado, Sheeran ganó en el Tribunal Superior de Londres una batalla por los derechos de autor de su canción de 2017, Shape of You.