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VIDEOS. Operativo en Temucuicui: recuperan armamento y vehículo vinculados a recientes ataques contra Carabineros

La intervención conjunta llega como respuesta tras los disparos contra una comisaría y un punto de vigilancia rural en la provincia de Malleco.

José Campillay

Operativo en Temucuicui: recuperan armamento y vehículo vinculados a recientes ataques contra Carabineros

Un nuevo despliegue de Carabineros al interior de la comunidad de Temucuicui, en la Región de La Araucanía, permitió la incautación de elementos clave para una investigación criminal en curso.

El procedimiento, liderado por la Fiscalía de Alta Complejidad junto a unidades de la Zona de Control de Orden Público (COP) y el OS-9, surge como respuesta inmediata a una escalada de violencia en Ercilla, donde destacan ataques frontales contra el cuartel policial y facciones de la institución.

Aunque la intervención no pudo concretar nuevas detenciones, los resultados materiales son considerados de alta relevancia para las pericias balísticas y de inteligencia.

En el sitio se encontraron armas de fuego de grueso calibre y un vehículo que coincide con el reportado en los hechos de violencia más recientes.

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La diligencia está estrechamente ligada a lo ocurrido durante la madrugada de este miércoles, cuando desconocidos abrieron fuego contra el edificio de la 6.ª Comisaría de Ercilla y personal COP.

Según los antecedentes recopilados, los atacantes se movilizaban en una camioneta de marca Maxus, color gris, la cual fue detectada y recuperada durante el ingreso a la comunidad.

El fiscal de Alta Complejidad, Carlos Bustos, entregó detalles sobre la intervención: “Podemos confirmar el día de hoy que se realizó una diligencia de entrada, registro e incautación a la comunidad de Temucuicui”.

“El contexto de dicha diligencia dice relación con una investigación que fue formalizada la semana pasada por los delitos de robo con intimidación reiterado, incendio y además disparos injustificados”, añadió.

Por su parte, el Jefe de Zona COP e Intervención Sur, General Cristian Mansilla, explicó que tras la agresión a los cuarteles se dispuso la creación de un equipo multidisciplinario para “poder ingresar rápidamente a la comunidad Temucuicui y lograr identificar y ubicar a los autores de este hecho”.

Incautación de armamento

El ingreso al sector no estuvo exento de riesgos. Durante el despliegue, vehículos policiales resultaron con múltiples impactos balísticos efectuados por sujetos ocultos en zonas boscosas.

Sin embargo, gracias al uso de infraestructura blindada y al monitoreo constante de drones, no hubo Carabineros ni civiles lesionados.

El hallazgo más preocupante para las autoridades fue el tipo de armamento que se encontraba oculto en el sector, revelando el poder de fuego del que se dispone.

Además de la camioneta identificada en el tiroteo, los efectivos policiales lograron incautar una subametralladora UZI, una pistola de 9mm y una cantidad no especificada de munición del mismo calibre.

De acuerdo con Bustos, las indagatorias previas permitieron localizar el punto exacto de almacenamiento de estas armas.

Actualmente, el armamento está siendo sometido a peritajes científicos para determinar si fueron utilizadas en otros incidentes violentos registrados en la provincia de Malleco.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación, vinculando estos hechos a procesos judiciales que ya mantienen a una persona bajo prisión preventiva.

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