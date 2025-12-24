“Ya que no fuimos al Mundial…”: el llamado de Arturo Vidal para apoyar a Chile en la Kings League

Como bien es sabido, Chile dirá presente en la Kings League World Cup, torneo de fútbol 7 en el que nuestro país estará representado con Arturo Vidal como uno de los presidentes.

El “King” causó mucha polémica cuando se sumó a este proyecto impulsado por el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, ya que muchos creían que sería una distracción para el volante, quien sigue ligado a Colo Colo.

En conversación con Canal 13, el bicampeón de América se refirió a esta competencia, señalando que “la idea es hacer partícipe a la gente acá en Chile, porque ya la siguen mucho y hablan muy bien de este evento deportivo”.

“Seguramente esto va a ser furor acá porque la selección de Chile va a jugar con buenos equipos y fuertes, y es un deporte lindo que está creciendo mucho”, agregó Vidal sobre el torneo.

Además, el “King” pidió que la gente apoye a esta selección chilena, como una forma de pasar las penas por no clasificar al Mundial de fútbol 2026.“Ya que no fuimos al Mundial, al menos vamos a este, así que todos tenemos que apoyar a Chile”, dijo.

Entre los futbolistas que sí verán acción a partir de este sábado 3 de enero, destacan los exjugadores Mathías Vidangossy, Matías Donoso, Ezequiel Luna, Christian “Kily” Vilches y el recién retirado Ignacio Herrera, quien viene de ser campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción.