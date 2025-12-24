;

“Ya que no fuimos al Mundial…”: el llamado de Arturo Vidal para apoyar a Chile en la Kings League

El “King” será el presidente de la selección chilena en el torneo de fútbol 7, donde figuran grandes exfutbolistas como Mathías Vidangossy, Matías Donoso o Christian “Kily” Vilches, quienes representarán a nuestro país.

Javier Catalán

ASUNCION, PARAGUAY - MARCH 20: Arturo Vidal of Chile reacts during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Paraguay and Chile at Estadio Defensores del Chaco on March 20, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

ASUNCION, PARAGUAY - MARCH 20: Arturo Vidal of Chile reacts during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Paraguay and Chile at Estadio Defensores del Chaco on March 20, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / Christian Alvarenga

Como bien es sabido, Chile dirá presente en la Kings League World Cup, torneo de fútbol 7 en el que nuestro país estará representado con Arturo Vidal como uno de los presidentes.

El “King” causó mucha polémica cuando se sumó a este proyecto impulsado por el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, ya que muchos creían que sería una distracción para el volante, quien sigue ligado a Colo Colo.

En conversación con Canal 13, el bicampeón de América se refirió a esta competencia, señalando que “la idea es hacer partícipe a la gente acá en Chile, porque ya la siguen mucho y hablan muy bien de este evento deportivo”.

Seguramente esto va a ser furor acá porque la selección de Chile va a jugar con buenos equipos y fuertes, y es un deporte lindo que está creciendo mucho”, agregó Vidal sobre el torneo.

Además, el “King” pidió que la gente apoye a esta selección chilena, como una forma de pasar las penas por no clasificar al Mundial de fútbol 2026.“Ya que no fuimos al Mundial, al menos vamos a este, así que todos tenemos que apoyar a Chile”, dijo.

Entre los futbolistas que sí verán acción a partir de este sábado 3 de enero, destacan los exjugadores Mathías Vidangossy, Matías Donoso, Ezequiel Luna, Christian “Kily” Vilches y el recién retirado Ignacio Herrera, quien viene de ser campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción.

