Se formó en la U, volvió desde Brasil y ahora tiene nuevo en el fútbol chileno: fichaje confirmado

Simón Contreras, lateral formado en Universidad de Chile, tiene nuevo club en el fútbol nacional. Tras defender la camiseta de Deportes Santa Cruz en la última temporada, el “Pitu” fue presentado como nuevo refuerzo de Deportes Iquique de cara al 2026.

“Con 23 años, Simón se desempeña por toda la banda derecha, como lateral o extremo, aportando intensidad y recorrido”, destacó el cuadro nortino en redes sociales.

“Llega desde Deportes Santa Cruz, club al que se incorporó a mitad de temporada y donde disputó todos los partidos. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Simón!“, agregó la institución.

Durante 2025, Contreras disputó un total de 15 partidos con la camiseta de Santa Cruz, aportando con un gol y una asistencia en la última campaña del cuadro de la región de O’Higgins en la Primera B.

Además, en el último año tuvo un breve paso por el fútbol brasileño, donde defendió los colores del Brusque de la Tercera División. Sin embargo, apenas sumó 11 minutos en la Serie C y terminó volviendo a Chile en menos de tres meses.

En su breve pero intensa carrera, el jugador de 23 años también cuenta con pasos por Universidad de Concepción (2022), Magallanes (2023) y O’Higgins de Rancagua (2024).