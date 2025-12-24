;

Se formó en la U, volvió desde Brasil y ahora tiene nuevo en el fútbol chileno: fichaje confirmado

Tras defender la camiseta de Deportes Santa Cruz en la última temporada, Simón Contreras fue presentado como nuevo refuerzo de Deportes Iquique.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Simón Contreras, lateral formado en Universidad de Chile, tiene nuevo club en el fútbol nacional. Tras defender la camiseta de Deportes Santa Cruz en la última temporada, el “Pitu” fue presentado como nuevo refuerzo de Deportes Iquique de cara al 2026.

“Con 23 años, Simón se desempeña por toda la banda derecha, como lateral o extremo, aportando intensidad y recorrido”, destacó el cuadro nortino en redes sociales.

Revisa también:

ADN

“Llega desde Deportes Santa Cruz, club al que se incorporó a mitad de temporada y donde disputó todos los partidos. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Simón!“, agregó la institución.

Durante 2025, Contreras disputó un total de 15 partidos con la camiseta de Santa Cruz, aportando con un gol y una asistencia en la última campaña del cuadro de la región de O’Higgins en la Primera B.

Además, en el último año tuvo un breve paso por el fútbol brasileño, donde defendió los colores del Brusque de la Tercera División. Sin embargo, apenas sumó 11 minutos en la Serie C y terminó volviendo a Chile en menos de tres meses.

En su breve pero intensa carrera, el jugador de 23 años también cuenta con pasos por Universidad de Concepción (2022), Magallanes (2023) y O’Higgins de Rancagua (2024).

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad