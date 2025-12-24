;

Cerró el año con cuatro goles en el último partido, pero dejará su club. “Por motivos personales...”

Gonzalo Sosa no renovó su contrato con Ñublense.

Carlos Madariaga

Cerró el año con cuatro goles en el último partido, pero dejará su club. “Por motivos personales...” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El cierre de 2025 fue bastante convulsionado en Ñublense, considerando que tuvieron una racha más que negativa de resultados que, si bien no les hizo peligrar en cuanto a su continuidad en la Liga de Primera, tampoco les permitió pelear algo a nivel internacional.

Fue así como la última fecha fue un verdadero desahogo, con un 5-0 sobre Cobresal, jornada en la cual Gonzalo Sosa se destapó al convertir cuatro tantos.

El ex Deportes Melipilla finalizó contrato, pero apuntó a quedarse en Chillán. Sin embargo, el atacante de 36 años dio a conocer este miércoles su salida del club.

“Gracias Ñublense por este año, por las enseñanzas que me dejaste, por abrirme las puertas de esta hermosa ciudad. Sin dudas, me llevo muchas experiencias y estoy agradecido por haber formado parte del club. Fui feliz cuando me tocó estar adentro de la cancha y gritar un gol junto a toda la hinchada”, partió señalando en su Instagram, buscando explicar su salida.

“Hoy por motivos personales me toca dejar el club, decido estar más cerca de la familia, pero no quiero dejar de darle las gracias a toda la gente que conforma el club, desde todo el personal que trabaja en paso alejo, dirigentes, cuerpos técnicos, utileros, gente de logística, coordinadores e hinchas. Y principalmente a mis compañeros con los cuales convivimos y luchamos durante todo el año”, cerró Gonzalo Sosa, otra baja en Ñublense, sumándose a jugadores como Patricio Rubio y Bernardo Cerezo.

