No convertía hace nueve fechas, se destapó con cuatro goles y ahora queda libre: “Finalizo contrato”

Ñublense se despidió del Campeonato Nacional 2025 con una contundente goleada por 5-0 ante Cobresal, que logró una angustiosa clasificación a la Copa Sudamericana después del traspié de Colo Colo ante Audax Italiano.

La gran figura del cuadro chillanejo fue el delantero argentino Gonzalo Sosa, quien no convertía hace nueve fechas y se destapó con cuatro goles para darle la victoria a los “Diablos Rojos”.

Al término del partido en el Estadio Nelson Oyarzún, el atacante de 36 años atendió a los medios y se mostró autocritico por la campaña del equipo. “Estamos tristes por el año que tuvimos. No era lo que esperábamos. Somos conscientes, responsables y lo tenemos claro”, partió señalando.

“Hoy necesitábamos ganar como sea para devolverle algo de lo que la gente nos entregó durante todo el año. Realmente nos acompañaron a todos lados, siempre estuvieron, no jugamos nunca solos y gracias a Dios le pudimos devolver algo de alegría en este último partido. Pero sabiendo que quedamos en deuda", agregó.

Respecto a su situación contractual con Ñublense, Sosa explicó que “finalizo contrato ahora con el club y a esperar a ver qué es lo que pasa. Me gustaría quedarme, estoy muy contento y agradecido con el club, porque se la jugó por mí. Realmente me hicieron sentir que querían que esté“.

De todas formas, realizó un duro balance sobre su rendimiento individual y colectivo. “Yo vine a intentar hacer lo mejor, no me tocó jugar tanto como lo venía haciendo los últimos dos años. Por ahí no fui tan protagonista como lo venía haciendo, pero siempre intentando dar todo de mí y dar lo mejor para que el equipo pueda ganar. Agradecido principalmente por eso y por el apoyo y el cariño de la gente", sostuvo.

“No fuimos capaces de poder lograr los resultados que esta institución se merece. Yo siempre les dije a mis compañeros, yo venía acá como rival y sufría. Y este año creo que no pudimos tener esa solidez defensiva. Después arriba somos autocríticos, yo principalmente soy el mayor autocrítico mío y sé que no estuvimos a la altura para poder convertir", sentenció.