;

No convertía hace nueve fechas, se destapó con cuatro goles y ahora queda libre: “Finalizo contrato”

Tras su gran actuación en la goleada sobre Cobresal, el delantero de Ñublense, Gonzalo Sosa, habló sobre su futuro y fue autocrítico por la campaña del cuadro chillanejo. “No estuvimos a la altura”, señaló.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Ñublense se despidió del Campeonato Nacional 2025 con una contundente goleada por 5-0 ante Cobresal, que logró una angustiosa clasificación a la Copa Sudamericana después del traspié de Colo Colo ante Audax Italiano.

La gran figura del cuadro chillanejo fue el delantero argentino Gonzalo Sosa, quien no convertía hace nueve fechas y se destapó con cuatro goles para darle la victoria a los “Diablos Rojos”.

Revisa también:

ADN

Al término del partido en el Estadio Nelson Oyarzún, el atacante de 36 años atendió a los medios y se mostró autocritico por la campaña del equipo. “Estamos tristes por el año que tuvimos. No era lo que esperábamos. Somos conscientes, responsables y lo tenemos claro”, partió señalando.

“Hoy necesitábamos ganar como sea para devolverle algo de lo que la gente nos entregó durante todo el año. Realmente nos acompañaron a todos lados, siempre estuvieron, no jugamos nunca solos y gracias a Dios le pudimos devolver algo de alegría en este último partido. Pero sabiendo que quedamos en deuda", agregó.

Respecto a su situación contractual con Ñublense, Sosa explicó que “finalizo contrato ahora con el club y a esperar a ver qué es lo que pasa. Me gustaría quedarme, estoy muy contento y agradecido con el club, porque se la jugó por mí. Realmente me hicieron sentir que querían que esté“.

De todas formas, realizó un duro balance sobre su rendimiento individual y colectivo. “Yo vine a intentar hacer lo mejor, no me tocó jugar tanto como lo venía haciendo los últimos dos años. Por ahí no fui tan protagonista como lo venía haciendo, pero siempre intentando dar todo de mí y dar lo mejor para que el equipo pueda ganar. Agradecido principalmente por eso y por el apoyo y el cariño de la gente", sostuvo.

“No fuimos capaces de poder lograr los resultados que esta institución se merece. Yo siempre les dije a mis compañeros, yo venía acá como rival y sufría. Y este año creo que no pudimos tener esa solidez defensiva. Después arriba somos autocríticos, yo principalmente soy el mayor autocrítico mío y sé que no estuvimos a la altura para poder convertir", sentenció.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad