“Nos espera un futuro prometedor”: Charles Aránguiz extiende su contrato en la U de Chile / LORENA DE VECCIO/AGENCIAUNO

La U de Chile le entregó una buena noticia este miércoles a sus hinchas, en la previa a la Navidad.

Todo luego que dieron a conocer la extensión de contrato de una de las figuras del plantel.

Se trata de uno de los principales referentes del club, Charles Aránguiz, quien seguirá como parte del equipo de cara a la próxima temporada.

“Su continuidad, además, se alinea con nuestra planificación 2026, enfocada en mantener a las piezas centrales de nuestro proyecto, uniéndose a las renovaciones de Marcelo Díaz, Israel Poblete y Fabián Hormazábal, además de la continuidad de Javier Altamirano”, recordaron en la U de Chile a través de un comunicado.

En 2025, Charles Aránguiz anotó 11 goles en 42 partidos, siendo uno de los líderes anotadores del equipo, por lo que su permanencia asoma como fundamental.

“Su continuidad es un impacto invaluable tanto dentro como fuera de la cancha. Con su calidad, no tenemos dudas que seguirá siendo una pieza clave del equipo y con su liderazgo guiará a sus compañeros en los desafíos venideros. Como club, estamos felices de continuar haciendo historia juntos y tenemos la convicción de que nos espera un futuro prometedor”, concluyeron en la U de Chile al ratificar la noticia de la permanencia del “Príncipe”.