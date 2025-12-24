Así se preparó Sam Worthington a sus 49 años para volver a ‘Avatar’: “Entrenaba de cinco a seis horas al día”
El actor reveló los secretos de su intensa preparación física y dieta para regresar al mundo Pandora.
Sam Worthington sorprendió nuevamente con su transformación física para la saga Avatar, demostrando que, a los 49 años, la disciplina y el entrenamiento extremo siguen siendo su secreto.
Según declaró a Men’s Health, durante la preparación entrenaba “cinco o seis horas al día”: ”Me levantaba, entrenaba dos horas, comía y dormía un rato. Luego volvía a entrenar con pesas, comía y dormía de nuevo. Al terminar, era un tanque”.
Pero más allá de construir músculo, Worthington priorizó la funcionalidad. Para Avatar: El Camino del Agua, incorporó entrenamiento subacuático, control de la respiración y acrobacias, adaptándose a las exigencias físicas del mundo de Pandora.
Su preparación no se basó en la estética, sino en la resistencia y el rendimiento. Mientras que en la alimentación, el actor evitó dietas estrictas y se enfocó en comer lo suficiente para sostener largas jornadas de entrenamiento.
Revisa también
Su dieta diaria era alta en proteínas –con el objetivo de mejorar la recuperación muscular– con carbohidratos como combustible, sumado a un estilo de vida sobrio que ha mantenido su rendimiento por más de 15 años.
La rutina de Sam Worthington incluía:
- Abdominales: 3 series de 10-12 repeticiones
- Elevaciones laterales: 3 series de 10-12 repeticiones
- Sentadillas con barra: 3 series de 10-12 repeticiones
- Curls martillo: 3 series de 10-12 repeticiones
- Giros rusos: 3 series de 10-12 repeticiones
- Press de banca inclinado con mancuernas: 3 series de 10-12 repeticiones
- Elevaciones de rodillas colgado: 3 series de 10-12 repeticiones
- Fondos de tríceps: 3 series de 12-15 repeticiones
- Remo con mancuernas sentado: 3 series de 12-15 repeticiones
La disciplina de Worthington demuestra que la constancia y un enfoque funcional son la clave para enfrentar los retos físicos, más allá de la apariencia estética.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.