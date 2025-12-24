;

Así se preparó Sam Worthington a sus 49 años para volver a ‘Avatar’: “Entrenaba de cinco a seis horas al día”

El actor reveló los secretos de su intensa preparación física y dieta para regresar al mundo Pandora.

Javiera Rivera

Sam Worthington

Sam Worthington

Sam Worthington sorprendió nuevamente con su transformación física para la saga Avatar, demostrando que, a los 49 años, la disciplina y el entrenamiento extremo siguen siendo su secreto.

Según declaró a Men’s Health, durante la preparación entrenaba “cinco o seis horas al día”: ”Me levantaba, entrenaba dos horas, comía y dormía un rato. Luego volvía a entrenar con pesas, comía y dormía de nuevo. Al terminar, era un tanque”.

Pero más allá de construir músculo, Worthington priorizó la funcionalidad. Para Avatar: El Camino del Agua, incorporó entrenamiento subacuático, control de la respiración y acrobacias, adaptándose a las exigencias físicas del mundo de Pandora.

Su preparación no se basó en la estética, sino en la resistencia y el rendimiento. Mientras que en la alimentación, el actor evitó dietas estrictas y se enfocó en comer lo suficiente para sostener largas jornadas de entrenamiento.

Revisa también

ADN

Su dieta diaria era alta en proteínas –con el objetivo de mejorar la recuperación muscular– con carbohidratos como combustible, sumado a un estilo de vida sobrio que ha mantenido su rendimiento por más de 15 años.

La rutina de Sam Worthington incluía:

  • Abdominales: 3 series de 10-12 repeticiones
  • Elevaciones laterales: 3 series de 10-12 repeticiones
  • Sentadillas con barra: 3 series de 10-12 repeticiones
  • Curls martillo: 3 series de 10-12 repeticiones
  • Giros rusos: 3 series de 10-12 repeticiones
  • Press de banca inclinado con mancuernas: 3 series de 10-12 repeticiones
  • Elevaciones de rodillas colgado: 3 series de 10-12 repeticiones
  • Fondos de tríceps: 3 series de 12-15 repeticiones
  • Remo con mancuernas sentado: 3 series de 12-15 repeticiones

La disciplina de Worthington demuestra que la constancia y un enfoque funcional son la clave para enfrentar los retos físicos, más allá de la apariencia estética.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad