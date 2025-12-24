Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. / Contributor

Anton Afinogenov es uno de los miembros más visibles del equipo de seguridad del presidente ruso Vladimir Putin y lo protege desde hace casi 10 años (2016).

Su presencia no pasa inadvertida: físico imponente, atención constante al entorno y movimientos calculados lo han convertido en un personaje recurrente en imágenes oficiales y registros de prensa.

Con más de 100 kilos de musculatura, Afinogenov cuenta con formación paramilitar y entrenamiento en artes marciales como el sambo, disciplina estrechamente ligada a las fuerzas de seguridad rusas.

En ese contexto han surgido teorías conspirativas que lo vinculan a supuestos programas de “mejora biotecnológica”, descritos como proyectos secretos destinados a crear soldados genéticamente y psicológicamente modificados.

Según esos relatos, potencias como Rusia, Estados Unidos y China competirían por desarrollar militares capaces de operar sin emociones y obediencia absoluta, mediante edición genética, implantes neuronales y sustancias experimentales no clasificadas.

El relato ha sido comparado incluso con personajes del cine de acción, reforzando la idea de un “supersoldado”. Sin embargo, lo comprobable es que Afinogenov es un escolta de élite, preparado para reaccionar ante amenazas reales.

El resto, por ahora, pertenece al terreno del rumor y la fascinación que generan las figuras que operan en la sombra del poder.