;

VIDEO. Así es Anton Afinogenov, el “supersoldado” guardaespaldas de Vladimir Putin que despierta teorías conspirativas

En redes sociales circulan versiones que vinculan al escolta con proyectos de soldados modificados.

Javiera Rivera

Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. / Contributor

Anton Afinogenov es uno de los miembros más visibles del equipo de seguridad del presidente ruso Vladimir Putin y lo protege desde hace casi 10 años (2016).

Su presencia no pasa inadvertida: físico imponente, atención constante al entorno y movimientos calculados lo han convertido en un personaje recurrente en imágenes oficiales y registros de prensa.

Con más de 100 kilos de musculatura, Afinogenov cuenta con formación paramilitar y entrenamiento en artes marciales como el sambo, disciplina estrechamente ligada a las fuerzas de seguridad rusas.

Revisa también

ADN

En ese contexto han surgido teorías conspirativas que lo vinculan a supuestos programas de “mejora biotecnológica”, descritos como proyectos secretos destinados a crear soldados genéticamente y psicológicamente modificados.

Según esos relatos, potencias como Rusia, Estados Unidos y China competirían por desarrollar militares capaces de operar sin emociones y obediencia absoluta, mediante edición genética, implantes neuronales y sustancias experimentales no clasificadas.

El relato ha sido comparado incluso con personajes del cine de acción, reforzando la idea de un “supersoldado”. Sin embargo, lo comprobable es que Afinogenov es un escolta de élite, preparado para reaccionar ante amenazas reales.

El resto, por ahora, pertenece al terreno del rumor y la fascinación que generan las figuras que operan en la sombra del poder.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad