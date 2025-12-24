;

“El mundo cambiará para siempre”: la inquietante predicción del llamado “Noé de África” enciende las redes

La profecía divide a creyentes y escépticos a horas de que se cumpla el plazo fijado por el supuesto profeta.

Javiera Rivera

Expectación, dudas y temor genera en Ghana el anuncio de Ebo Noah, un hombre que se presenta como profeta y asegura haber recibido una advertencia divina que marcaría un antes y un después para la humanidad.

Según su relato, Dios le habría revelado la llegada de un nuevo diluvio universal, razón por la cual lleva meses construyendo varias arcas con el objetivo de salvar a miles de personas del supuesto cataclismo.

El anuncio ha dado la vuelta al mundo

El autodenominado “Noé de África” afirma que el fenómeno comenzaría el 25 de diciembre de 2025, con lluvias ininterrumpidas a escala global. Según su visión, el agua cubriría la superficie del planeta por más de tres años.

“La inundación será tan grande que muchos lugares del mundo desaparecerán”, advirtió en registros difundidos a través de redes sociales, donde ha sumado seguidores y curiosos.

Ebo Noah asegura que ya ha logrado construir varias barcas y que su misión es proteger a cerca de cinco mil personas. Incluso, sostiene que animales de distintas especies habrían comenzado a acercarse por cuenta propia a las arcas.

Sus declaraciones han generado escepticismo entre expertos y autoridades, pero también una creciente atención mediática en redes sociales, donde se originó un gran debate al respecto.

Incluso, en ciertos registros compartidos en TikTok, aseguran que hay personas que han vendido todas sus pertenencias y que le han entregado dinero a este hombre para construir las embarcaciones.

Por ahora, el mundo observa con incredulidad las supuestas predicciones de Noah, mientras se acerca la fecha anunciada por quien promete que pronto “se sabrá la verdad”.

