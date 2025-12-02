James Cameron sorprende al revelar posible final alternativo para “Avatar”: “Si esto termina aquí…”

No hay dudas de que Avatar se ha convertido en una de las sagas más importantes en la historia del cine. En pocos años de la era moderna ha marcado el séptimo arte y alcanzado altos niveles de éxito.

Sin embargo, ante un futuro incierto y la incertidumbre de lo que pueda pasar con la tercera película (Avatar: Fuego y cenizas), James Cameron tiene un plan de ‘emergencia’ para evitar una exposición innecesaria.

En caso de que la película no llegue al éxito esperado y la continuidad de la franquicia no parezca próspera en taquilla, el director aseguró que tiene pensado un cierre adelantado para su paso por los cines.

En una entrevista reciente con el podcast The Town, Cameron expresó sin rodeos: “Si esto termina aquí, genial. Hay un hilo abierto. Escribiré un libro”.

Esta alternativa literaria sería una manera coherente y distinta de cerrar los cabos sueltos de la saga, evitando forzar una continuación en la pantalla grande si la recepción del público no cumple con las expectativas del estudio.

Hay que tener en cuenta que la magnitud de la inversión en Avatar es considerable y para que Fuego y ceniza sea rentable, necesitaría generar alrededor de USD$ 1.000, un desafío importante incluso para una franquicia de este calibre.

Otro punto a tener en cuenta es que James Cameron tiene 71 años y ya ha hablado sobre la posibilidad de no dirigir las futuras entregas, previstas para 2029 y 2031, sumando aún más incertidumbre sobre el futuro de la saga.

Con todo esto en mente, lo que está claro es que el cineasta planea cerrar la saga Avatar de alguna forma, ya sea con películas o a través de un libro, asegurando que Pandora tenga su despedida definitiva cuando sea necesario.