“No tenemos intención de combatir contra Europa, pero si quieren y empiezan, estamos listos inmediatamente”

Putin afirmó que los dirigentes europeos deberían renunciar a “vivir bajo la ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica” a Rusia.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este martes que Rusia no deseaba una guerra con las potencias europeas, pero que estaba dispuesta a enfrentarse si Europa deseaba un conflicto directo con el régimen de Moscú.

No tenemos intención combatir contra Europa, lo he dicho 100 veces, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos inmediatamente”, amenazó el líder del Kremlin.

Además, acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la invasión de Ucrania.

“Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero (...) ellos mismos se apartaron, fue una iniciativa suya”, afirmó.

Europa tiene la “ilusión” de que puede imponer una “derrota estratégica”

No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra”, declaró a la prensa en referencia a Europa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.

El mandatario ruso llamó a los dirigentes europeos a renunciar a “vivir bajo la ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia” y volver “a la realidad, con base en la situación sobre el terreno”.

Putin se reunirá con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner este martes en el Kremlin para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

