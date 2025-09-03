Soy nutricionista: estos alimentos debes comer para combatir las arrugas y la hinchazón

El estrés crónico no solo genera cansancio, dolores de cabeza o problemas digestivos: también acelera el envejecimiento y aumenta la hinchazón abdominal.

Así lo explicó la nutricionista, chef y dietista registrada Nicolette Pace, en conversación con The New York Post.

Según la especialista de Long Island, incorporar ciertos alimentos en la dieta diaria puede ayudar a reducir arrugas y la hinchazón.

Cómo evitar las arrugas con la alimentación

El exceso de azúcar contribuye a la pérdida de elasticidad en la piel mediante un proceso llamado glicación, que daña proteínas esenciales como el colágeno y la elastina.

Pace recomienda reducir el consumo de azúcar y, además, combinar proteínas (como carne de res, pollo y huevos) con alimentos ricos en vitamina C.

Esta combinación activa una “cascada biológica” que fortalece el colágeno, mejorando la firmeza de la piel, huesos y tendones.

Alimentos que ayudan a reducir la hinchazón

La hinchazón abdominal puede empeorar con el estrés, intolerancias alimentarias o incluso algunos medicamentos. Para aliviarlo, Pace sugiere optar por alimentos con enzimas naturales:

Jengibre : Contiene zingibain

: Contiene zingibain Papaya : Contiene papaína

: Contiene papaína Piña: Contiene bromelina

Estos compuestos ayudan a descomponer proteínas, mejorar la digestión y disminuir la inflamación intestinal. La experta también recomienda el apio, por sus propiedades diuréticas e hidratantes.