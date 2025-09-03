Soy nutricionista: estos alimentos debes comer para combatir las arrugas y la hinchazón
La alimentación puede ser tu mejor aliada contra el envejecimiento prematuro y los problemas digestivos.
El estrés crónico no solo genera cansancio, dolores de cabeza o problemas digestivos: también acelera el envejecimiento y aumenta la hinchazón abdominal.
Así lo explicó la nutricionista, chef y dietista registrada Nicolette Pace, en conversación con The New York Post.
Según la especialista de Long Island, incorporar ciertos alimentos en la dieta diaria puede ayudar a reducir arrugas y la hinchazón.
Cómo evitar las arrugas con la alimentación
El exceso de azúcar contribuye a la pérdida de elasticidad en la piel mediante un proceso llamado glicación, que daña proteínas esenciales como el colágeno y la elastina.
Pace recomienda reducir el consumo de azúcar y, además, combinar proteínas (como carne de res, pollo y huevos) con alimentos ricos en vitamina C.
Esta combinación activa una “cascada biológica” que fortalece el colágeno, mejorando la firmeza de la piel, huesos y tendones.
Alimentos que ayudan a reducir la hinchazón
La hinchazón abdominal puede empeorar con el estrés, intolerancias alimentarias o incluso algunos medicamentos. Para aliviarlo, Pace sugiere optar por alimentos con enzimas naturales:
- Jengibre: Contiene zingibain
- Papaya: Contiene papaína
- Piña: Contiene bromelina
Estos compuestos ayudan a descomponer proteínas, mejorar la digestión y disminuir la inflamación intestinal. La experta también recomienda el apio, por sus propiedades diuréticas e hidratantes.