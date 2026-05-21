Sernac investiga a Entel, Claro y Movistar por cambio de operador sin consentimiento de clientes

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a las empresas Entel, Claro, Movistar y Tuves HD tras detectar reclamos de usuarios que aseguran haber sido migrados a Tuves HD sin consentimiento previo.

Según informó el organismo, la investigación busca esclarecer cuándo terminaron los servicios prestados por las compañías originales y desde qué fecha comenzaron a ser operados por Tuves HD.

Además, solicitó antecedentes que acrediten la autorización de los clientes para realizar modificaciones o cesiones de contratos.

Hasta ahora, el Sernac ha recibido más de 100 reclamos desde distintas regiones del país. Entre las principales denuncias figuran aumentos en las mensualidades, eliminación de canales, cambios en los ciclos de facturación y cobros que no habrían sido pactados previamente.

El organismo sostuvo que, de acuerdo con su análisis preliminar, Claro, Movistar y Entel habrían cedido servicios de televisión satelital sin el consentimiento previo y expreso de los usuarios.

También se detectaron problemas para terminar los contratos, ya que, según los consumidores, las empresas involucradas se derivarían mutuamente las responsabilidades, dificultando la baja de los servicios y manteniendo cobros por prestaciones que ya no estarían siendo entregadas.

Finalmente, el Sernac recordó que los consumidores tienen derecho a poner término a sus contratos y a mantener las condiciones originalmente pactadas en sus servicios de telecomunicaciones.