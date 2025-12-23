;

Este pequeño detalle al tirar la cadena del inodoro puede marcar la diferencia, según la ciencia

Microbiólogos explican por qué este gesto, que suele pasar desapercibido, puede influir en la higiene del baño.

Javiera Rivera

Este pequeño detalle al tirar la cadena del inodoro puede marcar la diferencia, según la ciencia / naruecha jenthaisong

Aunque suele pasar desapercibido, descargar el estanque con la tapa del inodoro levantada puede favorecer la propagación de bacterias y virus en el baño.

Así lo explica el microbiólogo Raúl Rivas González, catedrático de la Universidad de Salamanca, en un artículo publicado en The Conversation.

Según el especialista, al tirar la cadena se generan aerosoles invisibles que pueden contener microorganismos presentes en las heces y la orina.

Estos aerosoles se dispersan por el aire y se depositan en superficies cercanas como el asiento del inodoro, el lavamanos, las toallas, los grifos o incluso la ropa de las personas.

Diversos estudios han demostrado que la descarga puede liberar bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Shigella o Staphylococcus, algunas potencialmente patógenas.

El riesgo es mayor en baños públicos mal ventilados, donde la acumulación de microorganismos puede favorecer la infección cruzada.

Cerrar la tapa del inodoro antes de tirar la cadena reduce entre un 30% y un 60% la dispersión de gotas, aunque no la elimina por completo, ya que parte de los aerosoles puede escapar por los bordes, advierte el académico.

Por esta razón, los expertos recomiendan bajar la tapa antes de descargar, además de mantener una limpieza y desinfección frecuente de todas las superficies del baño.

Baños / Ekaterina Demidova

