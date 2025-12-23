;

Antitranspirante y desodorante: en qué se diferencian y cuál conviene usar según la ocasión

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, estos productos cumplen funciones distintas.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Moyo Studio

Con la llegada del calor, el sudor aumenta y también la preocupación por el mal olor corporal. Para combatirlo, millones de personas usan a diario antitranspirantes o desodorantes, muchas veces como si fueran lo mismo.

Sin embargo, aunque se apliquen en la misma zona, funcionan de manera muy distinta, explica el químico Daniel Eldridge, académico de la Swinburne University of Technology, en un artículo publicado por Science Alert.

Según el experto, el sudor en sí es inodoro. El olor aparece cuando las bacterias que viven en la piel descomponen los componentes del sudor, especialmente el producido por las glándulas apocrinas, ubicadas en axilas e ingles.

Diferencias entre un antitranspirante y un desodorante

Los antitranspirantes actúan bloqueando la salida del sudor. Contienen sales de aluminio —como clorhidrato de aluminio— que forman un tapón temporal en las glándulas sudoríparas, reduciendo la cantidad de sudor que llega a la superficie de la piel.

Al haber menos sudor, las bacterias tienen menos “alimento” para producir mal olor.

En cambio, los desodorantes no impiden sudar. Su función es evitar el olor mediante distintas estrategias: reducir las bacterias, enmascarar el olor con fragancias, absorber humedad o modificar el pH de la piel para que sea menos favorable para los microorganismos.

¿Cuál conviene usar?

Si el objetivo es controlar el olor, un desodorante puede ser suficiente. Si además se busca disminuir la sudoración, el antitranspirante es la mejor opción. También existen productos que combinan ambos enfoques, como antitranspirantes con fragancia o con agentes antibacterianos.

Cabe destacar que, a medida que cambian los hábitos y el cuerpo envejece, la respuesta a estos productos también puede variar. Por eso, el especialista recomienda observar cómo reacciona cada persona.

