No seguirá en la U y está a un paso de fichar por este club del extranjero: negociaciones avanzadas

Lucas Di Yorio tiene los días contados en Universidad de Chile. El delantero argentino finalizó su préstamo y Azul Azul decidió no activar la opción de compra con Athletico Paranaense, por lo que el jugador deberá buscar un nuevo destino para el 2026.

A pesar de que el atacante de 29 años fue vinculado a algunos clubes del fútbol chileno en los últimos días, todo indica que seguirá su carrera en México, donde ya defendió las camisetas de León y Pachuca.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Santos Laguna tiene negociaciones avanzadas con Athletico Paranaense para comprar el pase de Di Yorio.

La intención del cuadro azteca sería ofrecerle un contrato a largo plazo y ambos clubes están cerca de sellar el acuerdo, considerando que el delantero no está en los planes del equipo brasileño para la próxima temporada.

Lo cierto es que Lucas Di Yorio ya sabe lo que es jugar en la Liga MX. Aunque en su primer paso por Pachuca anotó solo 2 goles en 17 partidos, en su segundo ciclo por León tuvo un mejor registro y convirtió con 13 tantos en 40 encuentros.

En su último año en Universidad de Chile, totalizó 14 goles en 43 partidos, cifras que volvieron a ponerlo en el radar del fútbol mexicano.