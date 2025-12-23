Implicó una inversión de $6 mil millones: así es el nuevo y moderno estadio que será inaugurado en Santiago

Durante las próximas jornadas Chile sumará un nuevo estadio, luego de que se de por inaugurado el estadio La Montura, en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

El recinto deportivo comenzó a construirse en 2017 y, tras un largo proceso que no estuvo exento de complicaciones, ya se encuentra prácticamente listo.

Según consignó AS Chile, la obra tuvo varios años de recesos y procesos fallidos. No obstante, fue en 2024 cuando el proyectó vio luz verde luego de que el Consejo Municipal aprobara su construcción.

Así lo dio a conocer el propio gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien en sus redes sociales manifestó que “dijimos que no íbamos a dejar ninguna obra tirada, y estamos cumpliendo. El Estadio La Montura de San Miguel avanza a paso firme y pronto podrá ser inaugurado".

Así es el nuevo estadio La Montura de San Miguel

El estadio contempla 2 canchas sintéticas, un anfiteatro, área de juegos familiares, un circuito canino y camarines, según lo comunicado por la autoridad.

Entre sus características, destaca su imponente y moderna infraestructura, además de las 700 butacas que dispondrá para los espectadores.

A continuación algunos registros del moderno estadio La Montura:

