;

FOTOS. Implicó una inversión de $6 mil millones: así es el nuevo y moderno estadio que será inaugurado en Santiago

El recinto deportivo se demoró 8 años en terminar sus obras por completo.

Sebastián Escares

Implicó una inversión de $6 mil millones: así es el nuevo y moderno estadio que será inaugurado en Santiago

Durante las próximas jornadas Chile sumará un nuevo estadio, luego de que se de por inaugurado el estadio La Montura, en la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

El recinto deportivo comenzó a construirse en 2017 y, tras un largo proceso que no estuvo exento de complicaciones, ya se encuentra prácticamente listo.

Según consignó AS Chile, la obra tuvo varios años de recesos y procesos fallidos. No obstante, fue en 2024 cuando el proyectó vio luz verde luego de que el Consejo Municipal aprobara su construcción.

Revisa también

ADN

Así lo dio a conocer el propio gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien en sus redes sociales manifestó que “dijimos que no íbamos a dejar ninguna obra tirada, y estamos cumpliendo. El Estadio La Montura de San Miguel avanza a paso firme y pronto podrá ser inaugurado".

Así es el nuevo estadio La Montura de San Miguel

El estadio contempla 2 canchas sintéticas, un anfiteatro, área de juegos familiares, un circuito canino y camarines, según lo comunicado por la autoridad.

Entre sus características, destaca su imponente y moderna infraestructura, además de las 700 butacas que dispondrá para los espectadores.

A continuación algunos registros del moderno estadio La Montura:

ADN
ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad