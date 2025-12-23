¿Realmente ayudan? Expertos revelan los mitos y verdades de tomar pastillas para dormir

Dormir mal o tener insomnio se ha convertido en un problema cada vez más común en Chile, afectando la salud mental, el rendimiento diario y la calidad de vida.

Frente a esto, muchas personas optan por consumir pastillas para dormir, incluso sin receta médica. Sin embargo, su uso no siempre resuelve el problema de fondo y puede traer riesgos importantes.

Según explicó el académico de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB) a Diario Usach, Francisco Álvarez, las pastillas para dormir pueden ser útiles en ciertos casos, pero no deben considerarse una solución.

Mitos y verdades sobre las pastillas para dormir

¿Las pastillas para dormir curan el insomnio?

Mito . Estos medicamentos no atacan la causa del insomnio, sino que alivian los síntomas. “Se utilizan cuando el problema no es de fácil resolución o cuando interfiere gravemente en la vida diaria”, señala Álvarez. Su objetivo es facilitar el inicio del sueño o asegurar un descanso mínimo reparador.

¿Existen distintos tipos de pastillas para dormir?

Verdad . Hay fármacos con funciones diferentes: algunos ayudan a conciliar el sueño, otros evitan despertares nocturnos o mejoran la continuidad del descanso. Su indicación depende del tipo de insomnio y siempre debe evaluarse caso a caso.

¿Automedicarse no tiene riesgos?

Mito . Incluso los medicamentos de venta sin receta pueden provocar efectos adversos. El académico advierte que algunos fármacos, como las benzodiacepinas, pueden generar dependencia, afectar la concentración, la memoria y aumentar el riesgo de accidentes.

¿El uso frecuente puede generar dependencia?

Verdad . Medicamentos como el clonazepam o el clotiazepam pueden producir tolerancia y dependencia si se usan sin supervisión médica. Esto puede llevar a necesitar dosis más altas o a no poder dormir sin el fármaco.

¿La dependencia aparece solo después de meses?

Mito . El tiempo varía según cada persona. “En algunos casos puede aparecer en días o semanas”, explica Álvarez. Factores como la edad, enfermedades crónicas y el tipo de medicamento influyen directamente.

¿Afectan la memoria y la concentración?

Verdad . Especialmente las benzodiacepinas pueden provocar somnolencia diurna, dificultad para concentrarse y alteraciones en la memoria y el estado de ánimo al día siguiente.

¿Siempre se deben usar medicamentos para tratar el insomnio?

Mito . Antes de recurrir a fármacos, se recomienda aplicar medidas de higiene del sueño, como reducir el uso de pantallas antes de dormir, evitar comidas tardías, alcohol y drogas, mantener horarios regulares y controlar la luz y el ruido.

“El tratamiento del insomnio debe ser integral, combinando cambios en el estilo de vida, educación sobre el sueño y medicamentos solo cuando corresponde”, concluye el académico de la UNAB.