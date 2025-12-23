¿Realmente ayudan? Expertos revelan los mitos y verdades de tomar pastillas para dormir
El aumento del insomnio en Chile ha impulsado el uso de fármacos para inducir el sueño, muchas veces sin receta médica.
Dormir mal o tener insomnio se ha convertido en un problema cada vez más común en Chile, afectando la salud mental, el rendimiento diario y la calidad de vida.
Frente a esto, muchas personas optan por consumir pastillas para dormir, incluso sin receta médica. Sin embargo, su uso no siempre resuelve el problema de fondo y puede traer riesgos importantes.
Según explicó el académico de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB) a Diario Usach, Francisco Álvarez, las pastillas para dormir pueden ser útiles en ciertos casos, pero no deben considerarse una solución.
Mitos y verdades sobre las pastillas para dormir
¿Las pastillas para dormir curan el insomnio?
Mito. Estos medicamentos no atacan la causa del insomnio, sino que alivian los síntomas. “Se utilizan cuando el problema no es de fácil resolución o cuando interfiere gravemente en la vida diaria”, señala Álvarez. Su objetivo es facilitar el inicio del sueño o asegurar un descanso mínimo reparador.
¿Existen distintos tipos de pastillas para dormir?
Verdad. Hay fármacos con funciones diferentes: algunos ayudan a conciliar el sueño, otros evitan despertares nocturnos o mejoran la continuidad del descanso. Su indicación depende del tipo de insomnio y siempre debe evaluarse caso a caso.
¿Automedicarse no tiene riesgos?
Mito. Incluso los medicamentos de venta sin receta pueden provocar efectos adversos. El académico advierte que algunos fármacos, como las benzodiacepinas, pueden generar dependencia, afectar la concentración, la memoria y aumentar el riesgo de accidentes.
¿El uso frecuente puede generar dependencia?
Verdad. Medicamentos como el clonazepam o el clotiazepam pueden producir tolerancia y dependencia si se usan sin supervisión médica. Esto puede llevar a necesitar dosis más altas o a no poder dormir sin el fármaco.
¿La dependencia aparece solo después de meses?
Mito. El tiempo varía según cada persona. “En algunos casos puede aparecer en días o semanas”, explica Álvarez. Factores como la edad, enfermedades crónicas y el tipo de medicamento influyen directamente.
¿Afectan la memoria y la concentración?
Verdad. Especialmente las benzodiacepinas pueden provocar somnolencia diurna, dificultad para concentrarse y alteraciones en la memoria y el estado de ánimo al día siguiente.
¿Siempre se deben usar medicamentos para tratar el insomnio?
Mito. Antes de recurrir a fármacos, se recomienda aplicar medidas de higiene del sueño, como reducir el uso de pantallas antes de dormir, evitar comidas tardías, alcohol y drogas, mantener horarios regulares y controlar la luz y el ruido.
“El tratamiento del insomnio debe ser integral, combinando cambios en el estilo de vida, educación sobre el sueño y medicamentos solo cuando corresponde”, concluye el académico de la UNAB.
