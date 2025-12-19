VIDEO. “Todos los mitos del cometa 3I/Atlas son falsos, no es una nave extraterrestre”, aclara astrónomo en el día de su mayor acercamiento a la Tierra
El investigador principal del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), Dr. Thomas Puzia, conversó en Tu Nuevo ADN junto a Andrea Obaid, donde explicó que el asteroide es un cometa interestelar más antiguo que el Sistema Solar y descartó teorías conspirativas sobre su origen.
