Así es el nuevo y gigantesco Centro Espacial Nacional de Chile: se instaló en Cerillos y permitirá construir satélites

Este lunes 22 de diciembre a las 19:00 horas se inaugurará el primer Centro Espacial Nacional (CEN) de Chile en Cerrillos, región Metropolitana.

Dicho recinto, desarrollado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh), promete ser un hito para el desarrollo científico del país en donde, incluso, se fabricarán satélites.

¿Cómo será el recinto?

El complejo científico comprende un total de 5.800 metros cuadrados de infraestructura, en donde se realizarán actividades de innovación y tecnología satelital.

En su interior, el Centro Espacial Nacional también contará con un Laboratorio de Ciencia de Datos con capacidades de cómputo avanzado e inteligencia artificial.

Además tendrá un Laboratorio de Emprendimiento para diversas startups tecnológicas.

Un total de 600 metros cuadrados del recinto serán destinados a una Sala Limpia, en la que se fabricarán satélites.

Respecto a este último punto, desde el Gobierno esperan construir un total de 7 microsatélites de 23 kg y uno mayor de 300 kg, los cuales serán desarrollados por chilenos profesionales.

Hace un par de meses, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que “este será un centro de construcción de satélites de observación sobre la Tierra. Esperamos poder tener también un centro en el norte de satélites comunicacionales, que iluminen muchos territorios con los cuales es difícil comunicarse”.

