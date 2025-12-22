;

VIDEOS. Así es el nuevo y gigantesco Centro Espacial Nacional de Chile: se instaló en Cerillos y permitirá construir satélites

El recinto cuenta con una infraestructura de 5.800 metros cuadrados.

Sebastián Escares

Así es el nuevo y gigantesco Centro Espacial Nacional de Chile: se instaló en Cerillos y permitirá construir satélites

Este lunes 22 de diciembre a las 19:00 horas se inaugurará el primer Centro Espacial Nacional (CEN) de Chile en Cerrillos, región Metropolitana.

Dicho recinto, desarrollado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh), promete ser un hito para el desarrollo científico del país en donde, incluso, se fabricarán satélites.

ADN

¿Cómo será el recinto?

El complejo científico comprende un total de 5.800 metros cuadrados de infraestructura, en donde se realizarán actividades de innovación y tecnología satelital.

Revisa también:

ADN

En su interior, el Centro Espacial Nacional también contará con un Laboratorio de Ciencia de Datos con capacidades de cómputo avanzado e inteligencia artificial.

Además tendrá un Laboratorio de Emprendimiento para diversas startups tecnológicas.

Un total de 600 metros cuadrados del recinto serán destinados a una Sala Limpia, en la que se fabricarán satélites.

Respecto a este último punto, desde el Gobierno esperan construir un total de 7 microsatélites de 23 kg y uno mayor de 300 kg, los cuales serán desarrollados por chilenos profesionales.

Hace un par de meses, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que “este será un centro de construcción de satélites de observación sobre la Tierra. Esperamos poder tener también un centro en el norte de satélites comunicacionales, que iluminen muchos territorios con los cuales es difícil comunicarse”.

A continuación registros del recinto:

ADN
ADN

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad