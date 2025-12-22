;

Chile mira al cielo: así funcionará el nuevo Centro Espacial Nacional y estos serán sus objetivos

Las instalaciones incluyen laboratorios especializados para el ensamblaje y testeo de satélites, así como un centro de datos para procesar información obtenida desde el espacio.

Mario Vergara

Este 22 de diciembre de 2025 marca un hito en la historia científica del país. El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a diversas autoridades de gobierno y de la Fuerza Aérea, ha inaugurado el Centro Espacial Nacional (CEN), una infraestructura estratégica diseñada para reunir capacidades de investigación, desarrollo e innovación en materia espacial.

El recinto, cuya construcción comenzó en mayo de 2024, no es un edificio aislado, sino una pieza fundamental del Sistema Nacional Espacial. Su puesta en marcha busca un objetivo ambicioso: consolidar la capacidad autónoma de Chile en el desarrollo de tecnología espacial y transitar hacia la reducción de la dependencia tecnológica extranjera, fortaleciendo la soberanía nacional en este campo.

¿Qué hará el Centro Espacial Nacional?

El CEN funcionará como el corazón operativo y científico del programa espacial chileno, integrándose como una de las estaciones del Sistema Nacional Satelital. Sus funciones se dividen en cuatro áreas clave gracias a su infraestructura especializada:

  1. Control de Misiones: Cuenta con un centro dedicado a operar los satélites chilenos que se encuentren en órbita.
  2. Desarrollo de Hardware: Posee un laboratorio para ensamblar, integrar y testear satélites y otras tecnologías espaciales.
  3. Ciencia de Datos: Alberga un laboratorio equipado con data centers y una supercomputadora para procesar la gran cantidad de información obtenida desde el espacio.
  4. Capital Humano: Dispone de un espacio para la innovación y la promoción del talento, vinculando directamente a la academia con la industria para generar nuevo capital humano.

Un puente industrial y regional

Más allá de la operación técnica, el CEN tiene un rol estratégico en la economía del conocimiento. El centro busca acortar los tiempos de transferencia tecnológica, permitiendo que investigaciones académicas básicas avancen hasta convertirse en “productos mínimos viables” y soluciones concretas para la industria espacial.

A nivel internacional, el gobierno proyecta al CEN como un lugar de encuentro para Sudamérica. El objetivo es impulsar programas espaciales propios en la región mediante la vinculación multilateral, abriendo oportunidades para convenios, misiones conjuntas y el acceso compartido a tecnologías de punta.

La gestión de los proyectos científicos en estos centros estará apoyada por una Comisión Asesora Ministerial Técnica, creada por decreto en noviembre de este año, y que será presidida por un representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

