;

Carla Ballero y el duro quiebre amoroso de Álvaro Ballero: “Había muchas alertas y Ludmila siempre se las dio”

La expanelista de “Sígueme” se refirió a la entrevista que dio su hermano en “Primer Plano”. “No estábamos muy cómodos de que fuera, porque estaba muy vulnerable”, fue parte de lo que dijo al respecto la modelo.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

En el último episodio de Hay que decirlo, Carla Ballero llegó al estudio para comentar las declaraciones que su hermano Álvaro Ballero realizó en Primer Plano, donde el exchico reality abordó su difícil situación personal tras la separación de Ludmila Ksenofontova.

“Les voy a ser sincera, igual que él, estábamos preocupados como familia, en silencio, igualmente, no nos decíamos mucho entre nosotros los hermanos y los papás, para no sobre preocupar la situación, pero no estábamos muy cómodos de que fuera a Primer Plano porque estaba muy vulnerable y eso a mí, igual me preocupaba”, expresó la exintegrante de Morandé con Compañía.

Tras ello, Carla destacó la actitud que mostró Álvaro durante la entrevista: “Ayer lo vi muy maduro, lo vi haciéndose cargo de algo real (...) Él dijo ayer, él no se dio cuenta de que estaba perdiendo a su mujer”.

Revisa también:

ADN

Sobre la relación y la posibilidad de reconciliación, comentó: “Yo por años lo hablé con ellos, siempre lo hablábamos, ellos como llevaban su forma de vida, era una forma de vida que era su opción, pero sí había muchas alertas y Ludmila siempre se las dio”.

Luego, la panelista de programas de farándula añadió: “Cuando ella decide esto fue muy doloroso, porque, claro, nunca pensamos que iba a tomar la decisión, pero la toma y bienvenido sea, porque considera, y quizás suena raro, porque soy su hermano, pero bienvenido sea, porque la vida sigue”.

Finalmente, Carla Ballero compartió la emoción que sintió al ver la entrevista: “Solamente quiero decir, a mí me enterneció muchísimo (...) Lloré po, lloré viéndolo (...) Lo que a mí me pasa, es que vi a un hombre superenamorado, y sacando que es mi hermano, vi a un hombre enamoradísimo, me da pena, me da mucha pena”.

Ver a mi hermano diciendo la verdad y viendo lo bien que le hizo la terapia (...) Lo veo un hombre superclaro y empoderado de sus propias emociones, y eso me gusta, me gusta verlo así. Me da mucha pena que la familia se quiebre, nosotros somos para toda la vida, pero a veces las cosas no son para toda la vida”.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad