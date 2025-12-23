Carla Ballero y el duro quiebre amoroso de Álvaro Ballero: “Había muchas alertas y Ludmila siempre se las dio”

En el último episodio de Hay que decirlo, Carla Ballero llegó al estudio para comentar las declaraciones que su hermano Álvaro Ballero realizó en Primer Plano, donde el exchico reality abordó su difícil situación personal tras la separación de Ludmila Ksenofontova.

“Les voy a ser sincera, igual que él, estábamos preocupados como familia, en silencio, igualmente, no nos decíamos mucho entre nosotros los hermanos y los papás, para no sobre preocupar la situación, pero no estábamos muy cómodos de que fuera a Primer Plano porque estaba muy vulnerable y eso a mí, igual me preocupaba”, expresó la exintegrante de Morandé con Compañía.

Tras ello, Carla destacó la actitud que mostró Álvaro durante la entrevista: “Ayer lo vi muy maduro, lo vi haciéndose cargo de algo real (...) Él dijo ayer, él no se dio cuenta de que estaba perdiendo a su mujer”.

Sobre la relación y la posibilidad de reconciliación, comentó: “Yo por años lo hablé con ellos, siempre lo hablábamos, ellos como llevaban su forma de vida, era una forma de vida que era su opción, pero sí había muchas alertas y Ludmila siempre se las dio”.

Luego, la panelista de programas de farándula añadió: “Cuando ella decide esto fue muy doloroso, porque, claro, nunca pensamos que iba a tomar la decisión, pero la toma y bienvenido sea, porque considera, y quizás suena raro, porque soy su hermano, pero bienvenido sea, porque la vida sigue”.

Finalmente, Carla Ballero compartió la emoción que sintió al ver la entrevista: “Solamente quiero decir, a mí me enterneció muchísimo (...) Lloré po, lloré viéndolo (...) Lo que a mí me pasa, es que vi a un hombre superenamorado, y sacando que es mi hermano, vi a un hombre enamoradísimo, me da pena, me da mucha pena”.

“Ver a mi hermano diciendo la verdad y viendo lo bien que le hizo la terapia (...) Lo veo un hombre superclaro y empoderado de sus propias emociones, y eso me gusta, me gusta verlo así. Me da mucha pena que la familia se quiebre, nosotros somos para toda la vida, pero a veces las cosas no son para toda la vida”.