Kast llega a Ecuador para reunirse con Noboa: abordarán la crisis migratoria y la implementación de un corredor humanitario

En su arribo a Quito, el Presidente electo dijo que “tuvimos una escala en Lima, Perú, donde conversamos con el canciller sobre temas que nos afectan como países”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Getty Images

Agencia UNO | Getty Images

Este martes, el Presidente electo José Antonio Kast aterrizó en Quito, Ecuador, para reunirse con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, en el marco de los diversos encuentros que está sosteniendo con jefes de Estado de la región, de cara a asumir el poder el 11 de marzo de 2026.

La cita estará centrada en la crisis migratoria regional, el combate al crimen organizado y la posibilidad de implementar un corredor humanitario tras el endurecimiento de las fronteras en Perú.

Getty Images | El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Durante su visita –de carácter breve–, Kast estará acompañado por su asesor Cristián Valenzuela, su encargada de comunicaciones María Paz Fadel, los senadores electos Rodolfo Carter y Cristián Vial, entre otros.

“Coordinarse para un corredor humanitario”

En su arribo a Ecuador, el Presidente electo señaló ante la prensa que “tuvimos una escala en Lima, Perú, donde conversamos con el canciller sobre temas que nos afectan como países del extremo sur de Sudamérica, respecto de la migración irregular, del terrorismo, del narcotráfico, del crimen organizado”.

“En esa línea, solicitamos la reunión con el presidente de Ecuador para poder avanzar en estos temas y en conjunto buscar una solución que vea, dentro de la dignidad de las personas, el cómo solucionar algo que nos afecta a todos”, añadió.

Finalmente, José Antonio Kast indicó que “hay una situación compleja de las personas que quieren volver a Venezuela, donde las fronteras no siempre están abiertas para sus propios residentes, y eso implica coordinarse para un corredor humanitario, que hay que analizar todas las vías”.

