Tras reunirse con Frei: José Antonio Kast concreta reunión con Michelle Bachelet

El Presidente electo continúa su ronda con exmandatarios y busca proyectar estabilidad política y acuerdos de Estado en el inicio de su gobierno.

El Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este lunes una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, en el marco de la ronda de encuentros que ha iniciado con exmandatarios tras su triunfo en la segunda vuelta presidencial.

La cita se produjo pocos días después del encuentro que el líder republicano mantuvo con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, reforzando la señal de diálogo institucional y continuidad republicana que el futuro gobierno ha buscado instalar.

El encuentro con Bachelet se enmarca en la disposición anunciada por Kast de reunirse con todos los exjefes de Estado, independientemente de sus diferencias políticas, con el objetivo de recoger experiencias y consejos de cara al inicio de su mandato.

Tras su reunión con Frei, el presidente electo había destacado la importancia de “cuidar las instituciones” y promover una transición basada en la estabilidad, el respeto democrático y la cooperación.

Estos encuentros se suman a los gestos de reconocimiento que el presidente electo ha tenido hacia otros actores políticos tras la elección, incluidos el Presidente Gabriel Boric y su excontendora Jeannette Jara, con el objetivo, según ha planteado, de construir una transición “republicana”, amplia y respetuosa, que permita enfrentar los próximos años con acuerdos básicos y una mirada de largo plazo para Chile.

