Hombre muere apuñalado al interior de restaurante “Don Guille” en Recoleta

Carabineros llegó hasta el restaurante “Don Guille”, en calle Trieste con Artesanos, comuna de Recoleta, tras llamados de transeúntes que alertaron sobre una persona fallecida al interior del local.

En el lugar se constató la muerte de un hombre adulto, chileno, quien presentaba dos lesiones atribuibles a terceros, preliminarmente provocadas por arma blanca.

El fiscal adjunto Luis Contardo Zúñiga, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, señaló que “la Fiscalía tomó conocimiento del fallecimiento de una persona en un local comercial, una especie de bar”.

Contardo indicó que “una persona de sexo masculino ingresó al establecimiento y le habría ocasionado dos lesiones con un cuchillo a la víctima”. Añadió que el autor “ingresó a pie y habría escapado también a pie”.

Adulto y chileno

Por su parte, el capitán Ignacio Ortiz Tello, subcomisario de la Subcomisaría Recoleta Sur, explicó que Carabineros fue alertado “por transeúntes del interior del local”.

Ortiz explicó que se mantenía “una persona lesionada producto de una agresión con arma blanca”, agregando que el presunto autor “se habría huido del lugar”.

El oficial indicó que “se están realizando las diligencias pendientes por parte del equipo especializado para dar con el paradero de este sujeto” y confirmó que la víctima “está identificada, es de nacionalidad chilena y es un adulto”.