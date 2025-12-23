Recapturan a prófugo condenado por lanzar bomba molotov contra Carabineros en Recoleta

06 de Marzo 2020/ SANTIAGO Carabineros es alcanzado por bomba molotov durante una nueva manifestación en Plaza Baquedano tras el estallido social el 18 de Octubre de 2019 FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

Durante la noche de este martes, Carabineros concretó la recaptura de Nicolás Piña (39), quien se encontraba prófugo de la justicia desde octubre de 2024 tras ser condenado por homicidio frustrado contra funcionarios policiales y lanzamiento de artefacto incendiario.

El procedimiento se registró cerca de las 21:30 horas, luego de un control de identidad preventivo realizado en Santiago Centro, específicamente en calle Santa Rosa. En ese contexto, personal policial logró establecer su verdadera identidad y ejecutar la orden de detención vigente.

Al respecto, el coronel Rodrigo Arroyo, jefe del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros de Chile, señaló que “durante un control preventivo se logró verificar la identidad del individuo, estableciendo que mantenía una orden de detención pendiente por una condena ejecutoriada”, agregando que “no hubo resistencia al procedimiento”.

Piña había sido condenado de manera definitiva a 10 años de presidio efectivo, pena que contempla siete años por el delito de homicidio frustrado contra carabineros en el ejercicio de sus funciones y tres años y un día por el lanzamiento de artefacto incendiario, resolución ratificada por la Corte Suprema.

Los detalles

Desde el Ministerio Público, el fiscal Marcelo Cabrera, jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, confirmó que “la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, por lo que el condenado debe cumplir la pena de manera efectiva”, precisando además que “el imputado se mantenía prófugo desde octubre del año pasado”.

Los hechos por los que fue sentenciado se remontan al 12 de febrero de 2021, cuando, en el sector de Dardignac con Pionono, en la comuna de Recoleta, lanzó una bomba molotov que envolvió en llamas a un carro policial de Control de Orden Público.

Tras el ataque, el condenado permaneció cerca de un año en prisión preventiva en el penal Santiago 1. En julio de 2021, mientras estaba recluido, fue visitado por el entonces candidato presidencial Gabriel Boric, en una actividad que generó amplia controversia pública.

Posteriormente, Piña recuperó su libertad con medidas cautelares, incluido el arraigo nacional. Sin embargo, tras la ratificación de la condena, no se presentó a cumplir la pena, permaneciendo prófugo hasta su recaptura de este lunes.