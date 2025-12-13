;

Formalizan a core de Los Ríos por conducir ebrio, provocar un choque e intentar darse a la fuga

El hecho ocurrió este viernes en Valdivia, donde el imputado arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre tras someterse a un control de alcoholemia.

Ruth Cárcamo

Durante esta jornada, el consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser Muñoz (exRN), fue formalizado tras protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía bajo la influencia del alcohol.

El hecho ocurrió este viernes en Valdivia, donde Schmeisser chocó por detrás a otro vehículo detenido en un semáforo, causando lesiones leves y daños materiales.

ADN

Carabineros logró detenerlo tras intentar huir, y le realizó un control de alcoholemia, que arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra superior al límite legal.

Formalización y medidas cautelares

De esta manera, la Fiscalía formalizó a Mario Schmeisser Muñoz por los delitos de manejo en estado de ebriedad, además de huir del sitio del suceso sin detener la marcha, sin prestar auxilio a la víctima y sin denunciar a la autoridad.

El Juzgado de Garantía de Valdivia le decretó arraigo nacional y suspensión provisoria de la licencia de conducir, junto con establecer un plazo para la investigación de 100 días.

