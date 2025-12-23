Están presentes en todas las cocinas y figuran llenas de bacterias: este es el utensilio que más hay que limpiar
Expertos han dado a conocer cómo se debe limpiar la herramienta de cocina.
La cocina es, sin duda alguna, uno de los espacios del hogar que más hay que mantener higienizado, considerando que es donde se cocinan todas las comidas del día.
En ese sentido, es que expertos han dado a conocer que hay un utensilio de la cocina al que hay prestarle mayor atención, ya que es donde se concentran una gran cantidad de bacterias.
¿Cuál es?
Se trata nada más y nada menos que de las tablas de cortar, las cuales son constantemente utilizadas en las cocinas del hogar.
Dicho elemento se ha transformado en un espacio donde se pueden cultivar microbios y provocar enfermedades en las personas que no las limpian correctamente.
El experto en seguridad alimentaria y director corporativo de capacitación técnica, Trevor Craig, en conversación con Wellangood, aseguró que “las tablas de cortar son superficies que entran en contacto con carnes crudas y verduras, lo que hace zonas de alto riesgo si no se limpian adecuadamente“.
¿Cómo limpiar las tablas de cortar?
En primer lugar, lo recomendable es utilizar diferentes tablas de cocina para cada tipo de alimento.
Según cita T13, desde el Ministerio de Consumo español recomiendan limpiar las tablas de cortar con abundante agua y detergente luego de haber manipulado un alimento. Esto, para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada.
Posteriormente, el utensilio debe ser secado con una toalla limpia y dejarlo, idealmente, al aire libre. Al guardarla, hay que percatarse de que la tabla esté completamente seca.
Por otro lado, lo más recomendable es utilizar una tabla de cortar que sea de madera que una de plástico, ya que esta última acumula más bacterias.
