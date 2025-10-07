La revolución del 3 en 1: Cómo los nuevos microondas con Air Fryer están ganando espacio en las cocinas chilenas

Un nuevo protagonista en la cocina chilena

Las preferencias de los hogares en Chile están cambiando. La tradicional división entre horno y microondas empieza a desaparecer, dando paso a modelos 3 en 1 que integran tres funciones en un solo aparato. Estos equipos, cada vez más visibles en tiendas como Easy, responden a una necesidad concreta: cocinar mejor, más rápido y con menor consumo eléctrico.

El microondas dejó de ser un simple calentador de sobras. Hoy, los modelos más avanzados combinan convección, grill y la función Air Fryer, lo que permite asar, dorar o freír sin aceite con resultados sorprendentes. Por su parte, el horno eléctrico también se reinventa, incorporando tecnologías que reducen el tiempo de cocción y optimizan el uso de energía, algo cada vez más relevante en tiempos de alzas tarifarias.

Tecnología 3 en 1: Eficiencia y versatilidad

El concepto 3 en 1 combina la rapidez del microondas con la potencia del horno y la cocción saludable de la freidora de aire. Gracias a los sistemas de convección, el aire caliente circula de forma uniforme, lo que elimina la necesidad de precalentar y reduce significativamente el consumo energético.

Esto significa que un plato que antes requería 45 minutos en un horno tradicional puede estar listo en menos de 25 minutos. Además, el uso de tecnología Air Fryer permite preparar alimentos crujientes sin aceite, logrando una cocina más saludable y práctica para la rutina diaria.

Los expertos destacan que este tipo de equipos no solo representan un ahorro en la boleta eléctrica, sino también una solución inteligente para quienes viven en espacios pequeños o buscan simplificar la cocina sin perder calidad.

Innovación que cambia los hábitos

El auge de estos microondas multifuncionales refleja una tendencia global hacia el ahorro y la sostenibilidad. Las marcas han apostado por materiales más duraderos, interiores cerámicos antibacterianos y funciones inteligentes que permiten controlar la cocción desde el celular.

En Chile, esa tendencia se consolida con el interés por electrodomésticos compactos y eficientes. En Easy, por ejemplo, la categoría de equipos 3 en 1 ha experimentado un crecimiento sostenido impulsado por consumidores que priorizan el ahorro energético y el aprovechamiento del espacio. Las promociones del Cyber Monday 2025 potencian este cambio, acercando a más hogares la posibilidad de modernizar su cocina con tecnología que reduce el consumo y mejora la experiencia de uso.

En definitiva, cocinar con menos energía y más eficiencia ya no es una aspiración, sino una decisión práctica que transforma el día a día en la cocina chilena.