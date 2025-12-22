;

¿Té o café? Esta es la mejor opción para que personas mayores disminuyan el riesgo de sufrir osteoporosis, según estudio

La investigación analizó a cerca de 9.700 mujeres estadounidenses mayores de 65 años. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

A medida que las personas avanzan en edad, cada vez son más las preocupaciones que tienen sobre su salud.

En ese sentido, una de las enfermedades que siempre son vistas de reojo por la tercera edad, es la osteoporosis.

Dicha enfermedad provoca que los huesos se vuelvan cada vez más frágiles y débiles, lo que los hace propensos a diversas afecciones.

Bajo ese contexto, es que la elección entre tomar una taza de té o café jugaría un papel crucial en la salud ósea de los adultos mayores.

¿Es mejor tomar té o café?

Un estudio publicado en el sitio Nutrients, analizó los hábitos del consumo de té y café de cerca de 9.700 mujeres estadounidenses mayores de 65 años.

Los resultados mostraron que aquellas mujeres que bebían té con regularidad, tendían a tener una densidad mineral ósea en la cadera mayor que aquellas que no lo hacían.

De hecho, el consumo de té evidenció un refuerzo en las células responsables del desarrollo óseo.

En tanto, aquellas mujeres que consumían café con frecuencia (más de cinco tazas diarias) tenían mayor probabilidad de presentar una densidad mineral ósea más baja.

De tal forma, el estudio sugiere que la cafeína tiene un impacto negativo en la absorción del calcio.

El epidemiólogo de Flinders, Enwu Liu, en el sitio web de Flinders University, detalló que “el consumo moderado de té podría ser una forma sencilla de favorecer la salud ósea, y que un consumo muy elevado de café podría no ser ideal, especialmente para las mujeres que beben alcohol”.

