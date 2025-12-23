La Universidad de Chile ya hizo oficiales las negociaciones para que Francisco Meneghini se convierta en su nuevo entrenador, luego de su gran campaña en O’Higgins.

ADN Deportes, con el objetivo de tener más referencias del trabajo de “Paqui” en el día a día dentro de sus clubes, se puso en contacto con Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors y ex ayudante técnico de Sebastián Beccacece, al igual que quien ahora corre con ventaja para dirigir a la U.

“Es muy metódico, trabaja muy bien, muy ordenado; tiene las cosas súper claras. Me parece que estratégicamente es muy bueno, ahí puede sacar ventaja; es un tipo muy estudioso de los rivales que enfrenta”, señaló el técnico trasandino.

“Está preparado, ha pasado por varios equipos antes de dirigir a un grande en Chile y, además, conoce mucho el medio. Me parece que llega en un buen momento”, agregó.

Cabe recordar que Diez también estuvo en la órbita de los azules para reemplazar a Gustavo Álvarez, incluso apareciendo en listas elaboradas por el gerente deportivo Manuel Mayo, pero finalmente no llegó a la etapa decisiva, ya que renovó su contrato con Argentinos Juniors.