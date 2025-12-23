;

Detienen a Greta Thunberg durante una manifestación a favor de Palestina en Londres

La acción se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de la asociación Palestine Action.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Martin Pope

Las asociaciones Defend Our Juries y Prisoners for Palestine emitieron comunicados para anunciar la detención de Greta Thunberg, ocurrida este martes en Londres, Inglaterra.

Al parecer, Thunberg sostenía una pancarta en la que se podía leer “Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio”, señaló un portavoz de Defend Our Juries. La activista “fue detenida en virtud de la ley antiterrorista” británica.

Huelga de hambre

La manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de Palestine Action. Tras ser acusado de cometer actos de vandalismo, el grupo fue añadido a principios de julio de 2025 a la lista de organizaciones consideradas “terroristas”.

Los militantes, que ahora hacen huelga de hambre, tienen entre 20 y 31 años. Se encuentran encarcelados a la espera de su juicio por realizar acciones en nombre del grupo.

Según Defend Our Juries, más de 2.000 personas han sido detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo. Cualquier respaldo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión.

