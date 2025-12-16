;

Condenan a 21 años de cárcel a exsoldado que atropelló a más de 100 hinchas del Liverpool en Inglaterra

Paul Doyle fue el responsable del atropello masivo ocurrido en mayo pasado.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Este martes, un tribunal de Londres condenó a 21 años y seis meses de cárcel a Paul Doyle, autor del atropello masivo contra un grupo de hinchas del Liverpool, ocurrido en mayo pasado.

El hombre de 54 años, quien fue soldado de la Marina, atropelló con un Ford Galaxy a cientos de fanáticos que estaban festejando la obtención del título de la Premier League. El hecho sucedió en la zona de Water Street, en la ciudad de Liverpool.

Más de 130 personas, incluidos niños, resultaron heridas como consecuencia del incidente que protagonizó Doyle, quien se declaró culpable.

Revisa también:

ADN

El juez Andrew Menary descartó motivaciones ideológicas o terroristas por parte de Paul Doyle, asegurando que el hecho “fue provocado únicamente por su forma de conducir”.

“Sus acciones causaron horror y devastación a una escala nunca antes vista por este tribunal. Atropellar a una multitud con tanta persistencia y desprecio por la vida humana desafía la comprensión común”, agregó el magistrado.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad