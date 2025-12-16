Condenan a 21 años de cárcel a exsoldado que atropelló a más de 100 hinchas del Liverpool en Inglaterra

Este martes, un tribunal de Londres condenó a 21 años y seis meses de cárcel a Paul Doyle, autor del atropello masivo contra un grupo de hinchas del Liverpool, ocurrido en mayo pasado.

El hombre de 54 años, quien fue soldado de la Marina, atropelló con un Ford Galaxy a cientos de fanáticos que estaban festejando la obtención del título de la Premier League. El hecho sucedió en la zona de Water Street, en la ciudad de Liverpool.

Más de 130 personas, incluidos niños, resultaron heridas como consecuencia del incidente que protagonizó Doyle, quien se declaró culpable.

El juez Andrew Menary descartó motivaciones ideológicas o terroristas por parte de Paul Doyle, asegurando que el hecho “fue provocado únicamente por su forma de conducir”.

“Sus acciones causaron horror y devastación a una escala nunca antes vista por este tribunal. Atropellar a una multitud con tanta persistencia y desprecio por la vida humana desafía la comprensión común”, agregó el magistrado.