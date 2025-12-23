Fue seleccionado paraguayo, jugó en Atlético Mineiro y ahora llega al fútbol chileno: nuevo refuerzo de Deportes Limache

Deportes Limache sumó a su primer refuerzo para la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el cuadro “tomatero” anunció el fichaje del mediocampista paraguayo Ramón Martínez.

El futbolista de 29 años ha hecho toda su carrera en Paraguay y Brasil. En su país natal pasó por Guaraní, Libertad y Olimpia, mientras que en el fútbol brasileño jugó en Atlético Mineiro, Coritiba, Gremio Novorizontino y Paysandu SC. Además, defendió a la selección paraguaya durante 2019.

El volante viene de vestir la camiseta de Paysandu SC en el Brasileirão Serie B, donde su equipo terminó colista este 2025, sufriendo el descenso a la Serie C.

“El mediocampista paraguayo Ramón Martínez se convierte en el primer fichaje de Deportes Limache para la temporada 2026. Martínez, quien fue seleccionado paraguayo y jugador de Olimpia, llega procedente de Paysandu de Brasil para potenciar el medio campo limachino”, señaló el cuadro de la Región de Valparaíso en sus redes sociales.