;

Fue seleccionado paraguayo, jugó en Atlético Mineiro y ahora llega al fútbol chileno: nuevo refuerzo de Deportes Limache

El cuadro “tomatero” sumó su primera incorporación para la temporada 2026.

Daniel Ramírez

@ramon_martinez96

@ramon_martinez96

Deportes Limache sumó a su primer refuerzo para la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el cuadro “tomatero” anunció el fichaje del mediocampista paraguayo Ramón Martínez.

El futbolista de 29 años ha hecho toda su carrera en Paraguay y Brasil. En su país natal pasó por Guaraní, Libertad y Olimpia, mientras que en el fútbol brasileño jugó en Atlético Mineiro, Coritiba, Gremio Novorizontino y Paysandu SC. Además, defendió a la selección paraguaya durante 2019.

Revisa también:

ADN

El volante viene de vestir la camiseta de Paysandu SC en el Brasileirão Serie B, donde su equipo terminó colista este 2025, sufriendo el descenso a la Serie C.

“El mediocampista paraguayo Ramón Martínez se convierte en el primer fichaje de Deportes Limache para la temporada 2026. Martínez, quien fue seleccionado paraguayo y jugador de Olimpia, llega procedente de Paysandu de Brasil para potenciar el medio campo limachino”, señaló el cuadro de la Región de Valparaíso en sus redes sociales.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad