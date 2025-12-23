;

Asado para Navidad en Chile: estos son los mejores cortes de carne para el picoteo y la cena principal

Revisa acá la guía práctica para quienes buscan simplificar la planificación del asado y asegurar un menú equilibrado, variado y fácil de replicar.

Tras una larga espera, las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina en Chile, donde las familias buscan compartir tanto durante la Navidad como en Año Nuevo.

A diferencia de otras fechas del año, estas celebraciones se caracterizan por mesas más amplias y menús completos que combinan aperitivos a la parrilla y carnes más contundentes para la cena.

En ese sentido, Doña Carne elaboró una guía práctica para quienes buscan realizar el popular asado para las fiestas de fin de año, tanto para picoteo como para el plato principal.

Cortes para el picoteo

Según esta guía, la Palanca y el Flat Iron se consolidan como las alternativas más convenientes, pues ambas tienen fibras delgadas, buena terneza y resisten el calor intenso sin perder jugosidad, lo que las convierte en cortes ideales para servir de inmediato.

La Malaya de Cerdo también sobresale por su buena respuesta al fuego alto, logrando un dorado parejo y un sabor intenso sin mayor esfuerzo. En tanto, el Trutro Largo Deshuesado destaca por su gran rendimiento y adaptabilidad, ya que permite preparaciones en tiras o en trozos, siendo una alternativa económica para sumar al picoteo.

Cortes para la cena principal

El Lomo Liso sigue siendo el favorito por su ternura y versatilidad. Se recomienda sellarlo a fuego fuerte y finalizarlo a fuego medio para lograr un punto rosado y jugoso.

Asimismo, el Costillar, tanto de Cerdo como de Vacuno, es una opción contundente y familiar que rinde muy bien si se cocina lentamente y se finaliza con calor más intenso para caramelizar. El Asado de Tira y la Banderita también ganan terreno por su sabor y la profundidad que aporta el hueso.

Mientras que el Trutro Entero de Pollo, el Huachalomo, y la Punta de Ganso aparecen como opciones muy valoradas, ya que se puede porcionar para varias personas, y combinan bien con distintos acompañamientos.

Según Álvaro Martínez, Gerente Comercial de Doña Carne, “en diciembre las familias buscan un menú balanceado, es decir, comenzar con cortes rápidos que permitan compartir desde temprano, y luego avanzar a carnes de mayor protagonismo para la cena principal”.

