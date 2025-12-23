;

Año Nuevo 2026: estas son todas las comunas de Chile que tendrán shows de drones y fuegos artificiales

La jornada estará marcada con el regreso del tradicional espectáculo de pirotecnia en la Torre Entel, en Santiago.

Sebastián Escares

Año Nuevo 2026: estas son todas las comunas de Chile que tendrán shows de drones y fuegos artificiales

Cada vez van faltando menos días para que se acabe el presente 2025 y se le dé la bienvenida al Año Nuevo 2026.

Ante ello, es que muchas personas aprovechan la festividad de fin de año para poder presenciar los tradicionales fuegos artificiales.

Son varias las comunas de Chile que ya han confirmado los shows de fuegos artificiales, drones y también espectáculos musicales.

Revisa también:

ADN

¿Dónde habrá shows de fuegos artificiales?

De norte a sur, estas son las comunas que tendrán shows de fuegos artificiales en Chile:

  • Iquique: se espera que se realice el show de luces más grande del territorio nacional mediante el despliegue de 1.500 drones (sin pirotecnia).
  • Caldera: habrá fuegos artificiales en la Playa Mansa.
  • Los Vilos: tras ser sometido a votación por los habitantes, el show de pirotecnia se realizará en la costa de la comuna.
  • Valparaíso y Viña del Mar: se realizarán fuegos artificiales en el mar, en un show que tendrá una duración de 18 minutos. En Viña del Mar habrá un total de 6 puntos de lanzamiento en el mar y uno en tierra.
  • El Quisco: habrá un espectáculo de drones en el borde costero de la comuna.
  • Región Metropolitana: se desarrollará el tradicional show de pirotecnia en la Torre Entel, el cual tendrá una duración de 15 minutos. Habrá 7.000 disparos y también habrá 1.000 drones en el lugar. El show será transmitido por Canal 13.
  • Pucón y Villarrica: se realizará un show de pirotecnia sobre el Lago Villarrica.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad