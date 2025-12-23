Año Nuevo 2026: estas son todas las comunas de Chile que tendrán shows de drones y fuegos artificiales
La jornada estará marcada con el regreso del tradicional espectáculo de pirotecnia en la Torre Entel, en Santiago.
Cada vez van faltando menos días para que se acabe el presente 2025 y se le dé la bienvenida al Año Nuevo 2026.
Ante ello, es que muchas personas aprovechan la festividad de fin de año para poder presenciar los tradicionales fuegos artificiales.
Son varias las comunas de Chile que ya han confirmado los shows de fuegos artificiales, drones y también espectáculos musicales.
¿Dónde habrá shows de fuegos artificiales?
De norte a sur, estas son las comunas que tendrán shows de fuegos artificiales en Chile:
- Iquique: se espera que se realice el show de luces más grande del territorio nacional mediante el despliegue de 1.500 drones (sin pirotecnia).
- Caldera: habrá fuegos artificiales en la Playa Mansa.
- Los Vilos: tras ser sometido a votación por los habitantes, el show de pirotecnia se realizará en la costa de la comuna.
- Valparaíso y Viña del Mar: se realizarán fuegos artificiales en el mar, en un show que tendrá una duración de 18 minutos. En Viña del Mar habrá un total de 6 puntos de lanzamiento en el mar y uno en tierra.
- El Quisco: habrá un espectáculo de drones en el borde costero de la comuna.
- Región Metropolitana: se desarrollará el tradicional show de pirotecnia en la Torre Entel, el cual tendrá una duración de 15 minutos. Habrá 7.000 disparos y también habrá 1.000 drones en el lugar. El show será transmitido por Canal 13.
- Pucón y Villarrica: se realizará un show de pirotecnia sobre el Lago Villarrica.
