“Como nada que ver”: Carla Ballero afirma haber observado actitudes “funables” de Mario Velasco

La expanelista de “Sígueme” detalló estas conductas que tendría el exanimador de “Zona de Estrellas”.

Durante su reciente participación en el pódcast Juzgamos y nos funamos, conducido por Danilo 21, Carla Ballero abordó el presente de Mario Velasco, luego de su comentada renuncia a Zona Latina y de las controversias que surgieron posteriormente.

El animador decidió poner fin a su ciclo en Zona de Estrellas tras diez años al mando del espacio, señalando a LUN que “hay muchas cosas que me están diciendo que hoy no, no estoy contento como antes”. Previamente, encendió la polémica al referirse como “gentuza” a los seguidores de Que te lo digo, lo que generó fuertes reacciones.

En el pódcast, la exconductora de Primer Plano comentó: “Oye, qué heavy lo de Mario. Lo que pasa, es a ver, él dijo ‘gentuza’... mal, pero yo creo que Mario está sobrepasado”.

La exintegrante de Morandé con Compañía también reflexionó: “Yo encontraba como que Mario era raro, porque no le gusta la farándula y hacía un programa de farándula y farándula dura (...) Y Mario, como que yo sentía, que no lo disfrutaba”.

Más adelante, Carla Ballero declaró: “Con el cariño que le tengo a Mario, que yo no lo conozco mucho, lo he visto durante mi vida algunas veces, porque teníamos amigos en común, qué sé yo, pero nada más. Me parecía un caballero, pero empecé a ver como cosas, hace como cosas funables. Como de (decir) ‘mariconcito’”.

Como nada que ver a lo que estamos viviendo hoy. Que hay que ser supercuidadosos con ciertas cosas y él como que no. Agarraba para el leseo a todos como en una onda extraña. No sé, no me parecía”, concluyó.

