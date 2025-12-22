;

Sergio Lagos y Karla Constant repiten en la conducción: Canal 13 anuncia nuevo reality con formato original

Cada vez falta menos para que termine la emisión de “Mundos Opuestos 3″, y en la señal televisiva ya trabajan en su sucesor.

Canal 13 continúa apostando por los programas de telerrealidad y ya confirmó que en 2026 estrenará un nuevo formato que sucederá al exitoso Mundos Opuestos 3, el reality más visto de la televisión chilena este año.

El proyecto estará a cargo del productor ejecutivo Marcos Gorbán y la empresa Cooking Media, con Sergio Lagos y Karla Constant nuevamente en la conducción.

A diferencia de ediciones anteriores realizadas en Lima, esta vez la producción se instalará en Calera de Tango, Región Metropolitana, donde ya comenzó la construcción de un hub de grabación.

Según adelantó el equipo, la propuesta será completamente original y buscará superar lo visto en los realities anteriores del canal. Se tratará de un programa de convivencia y competencias en el que cuatro equipos, liderados por figuras reconocidas, se enfrentarán por un importante premio en dinero.

Cada equipo estará compuesto por un famoso y participantes anónimos seleccionados mediante un casting abierto. La convocatoria se realizará a fines de enero y podrán postular personas entre 18 y 50 años que completen la solicitud y asistan al proceso.

Este anuncio consolida la estrategia de Canal 13, que en 2023 retomó la producción de realities con títulos como Tierra Brava, ¿Ganar o Servir? y Palabra de Honor, y que en 2025 reforzó su liderazgo con la tercera edición de Mundos opuestos.

