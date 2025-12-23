;

Brasil: Jair Bolsonaro saldrá de la cárcel bajo custodia para ser operado durante Navidad

El expresidente, condenado a 27 años de prisión, será trasladado a una clínica privada en Brasilia.

Getty Images

Getty Images / EVARISTO SA

La Corte Suprema de Brasil autorizó este martes el traslado del expresidente Jair Bolsonaro desde la prisión a un hospital, donde será sometido a una cirugía por dos hernias inguinales en plena Navidad.

La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del proceso por golpismo que terminó con la condena de Bolsonaro a 27 años de cárcel.

Bolsonaro será internado el miércoles 24 de diciembre en el hospital DF Star, una clínica privada de Brasilia donde ya fue operado en ocasiones anteriores. La intervención quirúrgica está programada para el día siguiente.

Según resolvió Moraes, el traslado deberá realizarse con custodia “discreta” de la Policía Federal, la que además deberá coordinar previamente con el recinto médico las condiciones de la hospitalización.

El juez ordenó mantener vigilancia permanente, con al menos dos agentes apostados en la puerta de su habitación las 24 horas del día.

La resolución también prohíbe al exmandatario el uso de teléfonos celulares, computadores u otros dispositivos electrónicos durante su estadía en el hospital.

No obstante, se autorizó la presencia de su esposa, Michelle Bolsonaro, como acompañante, y se dejó abierta la posibilidad de otras visitas, siempre con autorización judicial.

La medida se adoptó luego de una evaluación médica realizada por la Policía Federal, que concluyó que las cirugías estaban justificadas.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro durante una reunión de grupos de la ultraderecha en Camboriú de Brasil.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. / Pedro H. Tesch

