“Alguien o algo está siendo protegido”: Bill Clinton exige transparencia total con los archivos de Jeffrey Epstein

El caso de Jeffrey Epstein y la publicación de sus archivos sigue dando mucho de qué hablar, sacudiendo al mundo, especialmente a grandes nombres de Estados Unidos.

Y es que cada vez que se publican nuevos antecedentes se genera un gran revuelo. En esta oportunidad, Bill Clinton, quien apareció en el primer lote de material liberado, se refirió a la forma en que se sigue encubriendo gente.

Angel Ureña, Jefe Adjunto del Gabinete del expresidente, publicó un comunicado en X refiriéndose a los hechos, buscando la mayor transparencia posible, independientemente de lo que pueda pasar.

Pero fueron un paso más allá y acusaron directamente al Gobierno de estar protegiendo a alguien, o algo, debido al ocultamiento de información a pesar de todo lo que se ha publicado al día de hoy.

“Lo que el Departamento de Justicia ha publicado hasta ahora, y la forma en que lo hizo, deja una cosa clara: alguien o algo está siendo protegido“, escribieron.

“No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos tal protección”, agregan, plasmando confianza en que no hay mucho más, ni tan grave, de lo que pueda salir a la luz de Clinton.

En la misma línea, hicieron un llamado directo al Presidente Donald Trump para que “ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton“.

Esta petición llega tras la activación de un sitio web por el Departamento de Justicia (DOJ) el pasado viernes, con documentos iniciales del caso Epstein, pese a la Ley de Transparencia de Archivos Epstein firmada por Trump en noviembre.

Apariciones del expresidente

El DOJ reconoció demoras por el volumen de datos, aunque ya divulgó al menos seis imágenes de Clinton: con Epstein, Ghislaine Maxwell, una mujer en jacuzzi (rostro censurado) y Mick Jagger en fiestas.

Ureña denunció posibles “filtraciones selectivas” para implicar a figuras exculpadas por la fiscalía en múltiples ocasiones. Hay que recordar que la Casa Blanca compartió con entusiasmo algunas fotos en redes, avivando acusaciones de uso político.

Clinton y Epstein fueron cercanos en los 90 y 2000, sin pruebas de delitos sexuales contra el exmandatario.

Trump, ex amigo del financiero, alegó 30 visitas de Clinton a su isla privada, pero Susie Wiles, jefa de gabinete, lo desmintió en Vanity Fair por falta de evidencia.

