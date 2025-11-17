Alza de la carne en Chile preocupa para fin de año: expertos revelan cuándo y cómo comprar para ahorrar

La fuerte escalada en el precio de la carne tiene a muchos consumidores preocupados de cara a las celebraciones de fin de año. Aunque el IPC de octubre no registró variación, los alimentos subieron un 0,5% y las carnes se dispararon un 1,8%, con el vacuno liderando el alza con un 4,8% solo en ese mes y un acumulado del 9% durante 2025.

Este escenario, según expertos del rubro cárnico, hace imprescindible adelantar las compras. La recomendación apunta a aprovechar precios aún estables antes del alza estacional que tradicionalmente se registra en diciembre, donde la demanda crece y muchos cortes comienzan a escasear.

Desde Doña Carne explican que factores internacionales, variaciones del dólar y la presión del consumo masivo influyen directamente en el valor final. Si bien una baja del dólar post elecciones podría estabilizar los precios, el panorama aún es incierto y no es posible proyectarlo con seguridad.

“Hoy es el mejor momento para asegurar cortes preferidos y evitar pagar de más en las semanas previas a Navidad”, señala Álvaro Martínez, gerente comercial de la cadena. Entre los cortes recomendados para comprar con anticipación menciona Lomo, Asiento, Posta, Pulpa de Cerdo, Trutros de Pollo y embutidos como Longanizas, Chorizos y Butifarras.

El ejecutivo recalca que planificar no solo ayuda a ahorrar, sino también a organizar mejor el presupuesto familiar. Una compra anticipada permite comparar precios, aprovechar descuentos por volumen y coordinar compras compartidas entre familiares o amigos.

Otra recomendación clave es almacenar correctamente las carnes para mantener su sabor y textura. La sugerencia es porcionar, etiquetar y congelar cada corte, lo que permite conservarlos durante meses sin perder calidad ni frescura

Doña Carne también destaca la importancia de hacer una lista clara de necesidades según el menú de las celebraciones. Esto evita compras impulsivas y reduce gastos innecesarios en los días previos, cuando los precios suelen subir.

Quienes prefieran adelantar sus compras ya cuentan con opciones tanto en los locales físicos, ubicados en distintas regiones del país, como en la plataforma online de Doña Carne, que ofrece despacho a domicilio en la Región Metropolitana.