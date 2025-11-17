;

Alza de la carne en Chile preocupa para fin de año: expertos revelan cuándo y cómo comprar para ahorrar

Con los precios del vacuno disparados y la demanda aumentando, especialistas entregan recomendaciones para planificar las compras y evitar gastos innecesarios en Navidad y Año Nuevo.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La fuerte escalada en el precio de la carne tiene a muchos consumidores preocupados de cara a las celebraciones de fin de año. Aunque el IPC de octubre no registró variación, los alimentos subieron un 0,5% y las carnes se dispararon un 1,8%, con el vacuno liderando el alza con un 4,8% solo en ese mes y un acumulado del 9% durante 2025.

Este escenario, según expertos del rubro cárnico, hace imprescindible adelantar las compras. La recomendación apunta a aprovechar precios aún estables antes del alza estacional que tradicionalmente se registra en diciembre, donde la demanda crece y muchos cortes comienzan a escasear.

Desde Doña Carne explican que factores internacionales, variaciones del dólar y la presión del consumo masivo influyen directamente en el valor final. Si bien una baja del dólar post elecciones podría estabilizar los precios, el panorama aún es incierto y no es posible proyectarlo con seguridad.

Revisa también:

ADN

Hoy es el mejor momento para asegurar cortes preferidos y evitar pagar de más en las semanas previas a Navidad”, señala Álvaro Martínez, gerente comercial de la cadena. Entre los cortes recomendados para comprar con anticipación menciona Lomo, Asiento, Posta, Pulpa de Cerdo, Trutros de Pollo y embutidos como Longanizas, Chorizos y Butifarras.

El ejecutivo recalca que planificar no solo ayuda a ahorrar, sino también a organizar mejor el presupuesto familiar. Una compra anticipada permite comparar precios, aprovechar descuentos por volumen y coordinar compras compartidas entre familiares o amigos.

Otra recomendación clave es almacenar correctamente las carnes para mantener su sabor y textura. La sugerencia es porcionar, etiquetar y congelar cada corte, lo que permite conservarlos durante meses sin perder calidad ni frescura

Doña Carne también destaca la importancia de hacer una lista clara de necesidades según el menú de las celebraciones. Esto evita compras impulsivas y reduce gastos innecesarios en los días previos, cuando los precios suelen subir.

Quienes prefieran adelantar sus compras ya cuentan con opciones tanto en los locales físicos, ubicados en distintas regiones del país, como en la plataforma online de Doña Carne, que ofrece despacho a domicilio en la Región Metropolitana.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad